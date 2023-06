34-Jährige verschwindet spurlos – persönliche Gegenstände blieben zurück: Wer hat Stefanie Stephan gesehen?

Von: Felix Herz

Die 34-jährige Stefanie Stephan aus Neumarkt in der Oberpfalz wird seit dem 27. Juni vermisst – nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. © PP Oberpfalz/Privat

Am Dienstag wurde die Frau noch gesehen, wie sie mit dem Auto wegfuhr – seitdem gilt sie als vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

Neumarkt in der Oberpfalz – Vermisstenmeldung aus Bayern: Die 34-jährige Stefanie Stephan aus Neumarkt in der Oberpfalz ist verschwunden. Mit einer Pressemitteilung wandte sich das Polizeipräsidium Oberpfalz nun an die Bevölkerung und bittet um Hilfe. Wer hat die Frau gesehen?

34-Jährige aus der Oberpfalz vermisst: Wer hat die Frau gesehen?

Laut Polizei wird die Frau seit Dienstag, 27. Juni, vermisst. An diesem Tag wurde sie zuletzt gesehen. Um 15 Uhr war sie demnach an ihrer Wohnadresse in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Beunruhigend: Wie die Polizei weiter berichtet, wurden ihre persönlichen Gegenstände und ihr Wagen „später im südwestlichen Gemeindebereich Deining“ aufgefunden. Von der 34-Jährigen selbst fehlte aber jede Spur.

Die Polizei sucht seitdem intensiv nach der Frau. Doch die bisherigen Maßnahmen, einschließlich einer Bürgerbefragung, brachten noch keinen Erfolg. Da sich die Vermisste möglicherweise in einem hilflosen Zustand befindet, wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit.

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe: Wer hat Frau Stefan gesehen?

Mit der Bitte um Informationen aus der Bevölkerung wenden sich die Ermittler am Mittwoch, 28. Juni, an die Öffentlichkeit. Laut Polizei könne jeder Hinweis von Bedeutung sein. Im Zuge der Pressemitteilung wurde auch eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

Name & Alter: Stefanie Stephan, 34 Jahre alt

Aussehen: Etwa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, lange, dunkelblonde Haare

Bekleidung: Dunkelblaue Jeans, grüner Kapuzenpullover mit schwarzem Leopardenmuster, weiße Sneaker

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz unter der Telefonnummer (09 18) 1 48 85 0, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. (fhz)

