„Genauso produktiv“: Bayerischer Chef führt 4-Tage-Woche ein - wegen Personalmangel

Von: Laura May

Teilen

Ein oberfränkischer Handwerksbetrieb wird aktiv im Kampf gegen Personalmangel: Alle haben jetzt freitags frei – trotzdem ist die Arbeit erledigt und der Chef zufrieden.

Prebitz – Oft wird in den letzten Jahren über die 4-Tage-Woche gesprochen, doch kaum ein Chef traut sich, die Idee umzusetzen. Sinkt die Produktivität? Gibt es wirtschaftliche Nachteile? Leidet die Arbeitsmoral? All diese Bedenken widerlegt Hans-Peter Hempfling. Seit Februar arbeitet sein kompletter Handwerksbetrieb im oberfränkischen Prebitz nur noch Montag bis Donnerstag.

Prebitz: Langes Wochenende und gleiches Gehalt - „Sind genauso produktiv“

Die Bilanz ist bisher blendend. Kunden, Partner, Angestellte und Chef sind zufrieden. „Wir haben immer ein langes Wochenende und trotzdem dasselbe Gehalt“, schwärmt Mitarbeiterin Lisa Perl auf Merkur-Nachfrage. „Trotzdem sind wir genauso produktiv.“

An den vier Arbeitstagen arbeiten jetzt alle 9 Stunden an Sanitär- und Solaranlagen, Heizungen und Elektronik, davor waren es 8,5 Arbeitsstunden täglich. Pro Woche kommen die Angestellten so auf 36 Arbeitsstunden. Das sei viel effektiver, als am Freitag für einen halben Tag in die Arbeit zu kommen, sagt Perl.

Die komplette Belegschaft des Handwerkbetriebs Hempfling hat jetzt freitags frei. © Bernd Schoenfelder

4-Tage-Woche - Maßnahme gegen den Stess: „Will nicht die nächsten 20 Jahre so leben“

Auslöser für die Einführung der 4-Tage-Woche war für Geschäftsführer Hans-Peter Hempfling der immer schlimmer werdende Personalmangel. Vor allem über die Weihnachtsfeiertage sei es immer richtig stressig. „Da ist immer Ausnahmezustand und für mich war schnell klar: Ich will nicht die nächsten 20 Jahre so leben, bis ich irgendwann in den Ruhestand gehe“, sagte Hempfling gegenüber infranken.de.

Im Februar bleiben seine Angestellten freitags daheim. Das Feedback ist von allen Seiten positiv. Es gebe eigentlich nur Vorteile. Die Mitarbeiter sind motivierter, der Chef entspannter, die Produktivität steigt und durch einen extra freien Tag reduziert sein Handwerksbetrieb sogar ein bisschen CO2, weil alle einmal weniger mit dem Auto in die Arbeit fahren.

Nur Vorteile: Warum führen nicht alle eine 4-Tage-Woche ein?

Das Modell scheint nur Vorteile zu haben. Woran liegt es also, dass viele Arbeitgeber so vehement an einer 5-Tage-Woche festhalten? „Die meisten haben einfach Angst davor“, sagt Hempfling-Mitarbeiterin Lisa Perl, „es ist einfach noch nicht so angekommen.“

Dass die 4-Tage-Woche funktionieren kann, zeigt etwa ein Blick nach Belgien, wo die Regierung im Februar einen entsprechenden Beschluss verabschiedet hat. Aber auch in Island oder Spanien gibt es bereits entsprechende Vorstöße.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.