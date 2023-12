4000 Jahre alte Gräber bei Bauarbeiten entdeckt: Experten machen dort ungewöhnlichen Fund

Von: Katarina Amtmann

Experten haben in Bayern auf einer Baustelle 4000 Jahre alte Gräber entdeckt (Symbolbild). © IMAGO / Steffen Schellhorn

Die Gräber stammen aus der Zeit 2600 bis 2200 vor Christus. Zusätzlich machten die Experten einen ungewöhnlichen Fund, dessen Bedeutung noch unklar ist.

Bergrheinfeld - Während der Bauarbeiten für die neue Suedlink-Stromtrasse in Unterfranken stießen Fachleute auf Gräber, die etwa 4000 Jahre alt sind. Ein Team habe bei Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) auf einem Gelände für eine neue Konverterstation ein Gräberfeld mit insgesamt fünf Gruben gefunden, so ein Sprecher des Stromnetzbetreibers Tennet am Mittwoch (6. Dezember). Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

4000 Jahre alte Gräber auf Gelände für Suedlink-Trasse in Bayern gefunden

In jeder Grube wurden die Skelettreste einer erwachsenen Person gefunden. Die Bestattungsart und ein Keramikbehälter als Grabbeigabe lassen laut den Angaben eine Zuordnung des Grabfeldes zur endneolithischen Glockenbecherkultur zu - und damit zu einer Zeit, die rund 4000 Jahre zurückliegt (ca. 2600 - 2200 v.Chr.).

Ungewöhnlicher Fund in Bayern: Bedeutung und Alter noch unklar

Nachdem bereits 2015 in der Nähe 20 Gräber aus derselben Epoche entdeckt wurden, hatte Tennet in Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege archäologische Voruntersuchungen veranlasst. Im Juli dieses Jahres begann ein Fachunternehmen damit, den Boden auf dem Gelände zu untersuchen. Die Grabungsfirma entdeckte auch einen nach Norden geöffneten Halbkreis aus mehreren Pfostengruben. Demnach ein ungewöhnlicher Fund, dessen Bedeutung und Alter unklar ist.

Holzkohlefragmente, verbrannter Lehm und einzelne Keramiksplitter weisen laut den Untersuchungen ebenfalls auf eine Besiedlung des Gebiets hin.

Jahrtausende alte Gräber in Franken gefunden: Stromtrasse auf Gelände geplant

Auf dem Fundgelände ist eine Konverterstation für die Suedlink-Stromtrasse geplant, die Gleichstrom in Drehstrom umwandelt. Das Ziel der etwa 700 Kilometer langen Suedlink-Trasse ist es, Strom aus den Windenergiegebieten im Norden Deutschlands in den Süden zu leiten. (kam/dpa)

Immer wieder gibt es sensationelle Funde in Bayern. So entdeckten Archäologen ein 3000 Jahre altes Bronzeschwert, das so gut erhalten ist, „dass es fast noch glänzt“. Auch ein 1400 Jahre alter Klappstuhl sorgte für Aufsehen.

