43 Festnahmen in Würzburg: „Letzte Generation“ kündigt Demonstration in Nürnberg an

Von: Adriano D'Adamo

Die „Letzte Generation“ kündigte eine weitere Demonstration an. Diese soll in Nürnberg stattfinden. Bei ihrem Protestmarsch in Würzburg kam es zu 43 Festnahmen.

Nürnberg – Bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ auf der B19 bei Würzburg wurden 43 Teilnehmer festgenommen. Auch ein Landwirt nahm an der Aktion am Dienstag (15. August) teil und blockierte mit seinem Traktor die Fahrbahn. Die Aktivisten kündigten bereits ihren nächsten Protest an, der in Nürnberg stattfinden soll.

Bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ in Würzburg kam es zu 43 Festnahmen. © Letzte Generation

Von Würzburg nach Nürnberg: Trotz Geldstrafe findet nächster Protest statt

Laut Angaben der „Letzten Generation“ handelte es sich bei dem Protest auf der B19 um eine unangemeldete Demonstration. Von den 43 festgenommenen Teilnehmern wurden sieben Personen über Nacht in einer Polizeistation in Würzburg festgehalten. Die sieben Personen wurden am Tag darauf wieder freigelassen.

Die „Letzte Generation“ kündigte an, dass ihre nächste Protestaktion in Nürnberg am Donnerstag (17. August) stattfinden soll. Unter den teilnehmenden Personen sollen sich auch mehrere Aktivisten befinden, die in Würzburg festgenommen wurden. In einer offiziellen Erklärung hebt die „Letzte Generation“ hervor, dass die Stadt Nürnberg eine Allgemeinverfügung veröffentlichte, weswegen Teilnehmer dieser Proteste mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro rechnen müssen.

Leiter einer solchen Versammlung riskieren bis zu einem Jahr Haft. „Ob sich die Unterstützer der ‚Letzten Generation‘ dadurch von ihrem Vorhaben abbringen lassen, wird sich morgen zeigen“, heißt es in der offiziellen Erklärung der Aktivistengruppe.

