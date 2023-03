49-Euro-Ticket: Eine neue App, die eigentlich niemand braucht

Von: Dirk Walter

Teilen

Der Einführungs-Termin naht – und jetzt kommen die Apps zum Deutschlandtickets auf den Markt. Foto: Imago © Imago

München – Langsam rückt der Starttermin näher, die Anbieter scharren mit den Füßen, jeder will möglichst viele Fahrgäste an sich binden und Provisionen bekommen: Im Vorfeld des 49-Euro-Tickets, das am 1. Mai starten soll (Verkaufsstart 3. April), herrscht unter den Verkehrsunternehmen Goldgräberstimmung.

München - Gestern verkündete der Entwickler Mobility Inside in Frankfurt mit großem Pomp, für das 49-Euro-Ticket eine Smartphone-App anzubieten. Arbeiten an der App mit dem Namen „Dein Deutschlandticket“ würden derzeit „finalisiert“, die Anwendung solle am 3. April zeitgleich mit dem Vorverkauf des Tickets starten.

Deutschlandticket: Es gibt schon jede Menge Apps, über die man das Ticket wird kaufen können

Eigentlich ist so eine App überflüssig. Denn das Deutschlandticket wird über alle herkömmlichen Ticket-Anbieter zu haben sein: Ob MVV, MVG oder den DB-Navigator – überall kann man es demnächst kaufen. Das Unternehmen Transdev, das in Bayern unter anderem die Züge der Bayerischen Regiobahn betreibt, hatte sich sogar frühzeitig die Premium-Domain „Deutschlandticket.,de“ gesichert und wirbt mit der (eigentlich unsinnigen) Vorbestellung des Tickets auf seiner Plattform.

Ziel ist es in allen Fällen, die Fahrgäste auf die eigene App zu locken - denn beim Kauf eines Deutschlandtickets fallen Provisionen an, die dem jeweiligen Anbieter zufließen. Mobility Inside ist ein Zusammenschluss von gut einem Dutzend Verkehrsunternehmen, auch die Stadtwerke in München und Dortmund sowie der Landshuter Verkehrsverbund gehören dazu. Der Entwickler wirbt mit einer Reihe von Zusatzfunktionen, deren Sinnhaftigkeit abzuwarten ist. Dazu gehören etwa die Verknüpfung mit Angeboten wie E-Scooter- und Bike-Sharing – inklusive Routenplanung und Karten.

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

An den schon bekannten Konditionen ändert sich nichts. Das Deutschlandticket soll primär digital verkauft werden, eine Art Papierform ist noch nicht sicher. Es wird monatlich kündbar sein (immer bis zum 10. eines Monats), in allen Nahverkehrsverbünden und in allen Regionalzügen gelten, also beispielsweise im gesamten MVV-Raum, im BOB-Gebiet und im Werdenfels. Hier weitere Details.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

49-Euro-Ticket: MVV rät zu regionalen Anbietern

MVV-Chef Bernd Rosenbusch sieht Mobility Inside mit gemischten Gefühlen. „Wir empfehlen den direkten Kauf bei einem regionalen Anbieter“, also etwa beim MVV, der MVG oder der S-Bahn. Nur so sei ein persönlicher Kundenservice, etwa bei Ladefehlern auf dem Handy, garantiert. Mit gemischten Gefühlen betrachte er die Zukunft, so Rosenbusch zum „Münchner Merkur“. Nur die Finanzierung für das erste Jahr ist gesichert, langfristig könnten die Verkehrsunternehmen auf Verlusten sitzen bleiben. Im Landkreis Dachau hat das schon zu erregten Diskussionen geführt. Rosenbusch geht dennoch davon aus, dass die Einführung des Deutschlandtickets am kommenden Mittwoch (15, März) von der MVV-Gesellschafterversammlung beschlossen wird.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.