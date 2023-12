50 Fahrgäste an Bord: Bremsen von Regionalzug fangen plötzlich Feuer

Von: Katarina Amtmann

Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, gut 50 Fahrgäste mussten die Regionalbahn verlassen. Zuvor hatten die Bremsen Feuer gefangen.

Nittendorf - Rund 50 Passagiere mussten einen Regionalzug in der Oberpfalz verlassen, nachdem dessen Bremsen Feuer gefangen hatten. Die Bundespolizei informierte am Montag, 4. Dezember, dass der Zugführer am Samstag in Nittendorf (Landkreis Regensburg) feststellte, dass die Lokomotive nicht richtig Fahrt aufnahm.

Daraufhin leitete er an einem Bahnhof eine Notbremsung ein. Mit einem Feuerlöscher versuchte er, das Feuer zu bekämpfen. Später erhielt er Unterstützung von der Feuerwehr.

Die Bremsen eines Regionalzugs haben Feuer gefangen (Symbolbild). © IMAGO / Dirk Sattler

Zug-Bremsen fangen Feuer - 50 Fahrgäste müssen Regionalzug verlassen

Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt. Die rund 50 Fahrgäste wurden im lokalen Feuerwehrhaus untergebracht. Dort warteten sie, bis sie mit einem Ersatzzug in Richtung Regensburg zurückfahren konnten. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.