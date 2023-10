50-Kilo-Hund „Boea“ stürzt zehn Meter in die Tiefe – Rettungstrupp kommt sofort zur Hilfe

Von: Leyla Yildiz

Der Hund „Boea“ stürzte beim Wandern zehn Meter in ein Bachbett. Rettungskräfte kamen dem 50-Kilo-Tier zu Hilfe. © BRK Berchtesgadener Land

Ein Hund stürzt in die Almbachklamm und kann nicht mehr laufen. Doch die Rettungskräfte sind schnell zur Stelle und sorgen für ein Happy End.

Marktschellenberg - In einer Rettungsaktion haben Einsatzkräfte der Bergwacht Marktschellenberg, der Canyon-Rettungsgruppe und der Freiwilligen Feuerwehr am Samstagnachmittag, 14. Oktober, einen verletzten Hund aus dem Bachbett der Almbachklamm (Landkreis Berchtesgadener Land) geborgen. Der zehnjährige Boea, ein Vierbeiner aus den Niederlanden mit einem Gewicht von über 50 Kilogramm, war rund zehn Meter tief in den Bach abgestürzt, wie das BRK berichtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr, als Boea wegen Gegenverkehr vom Weg abwich und in den Bach stürzte. Glücklicherweise wurde er nicht abgetrieben. Da in der Klamm kein Handynetz verfügbar war, musste sein Frauchen bis zum Dürrlehen aufsteigen, um einen Notruf abzusetzen - eine Stunde nach dem Unfall. Währenddessen leistete das Herrchen dem verletzten und immobilisierten Hund Erste Hilfe.

Hund stürzt zehn Meter in die Tiefe: Rettungskräfte kommen zur Hilfe

Die von der Leitstelle Traunstein alarmierten Rettungskräfte starteten ihre Suche von unten und fanden den verletzten Vierbeiner schließlich bei Brücke 24. Ein Notfallsanitäter der Bergwacht versorgte Boea so gut, dass er ohne größere Schmerzen aus dem Bachbett gehoben und in einer Spezialtrage aus der Klamm getragen werden konnte.

Nach der Rettungsaktion übernahm ein Tierarzt die weitere Versorgung des Hundes. Trotz des Vorfalls konnte Boea am Sonntag bereits wieder mit seinen Besitzern die Heimreise antreten. (ly)

