59-Jähriger stört Auszählung in Oberfranken: Polizei erteilt Platzverweis – doch er macht einfach weiter

Von: Lisa Metzger

Am Sonntagabend (8. Oktober) um 18 Uhr schlossen die Wahllokale in Bayern und die Auszählung der Stimmen begann. Ein Mann in Oberfranken wollte dies aber verhindern.

Marktredwitz - Nachdem alle Wählerinnen und Wähler am gestrigen Sonntag (8. Oktober) ihre Stimmzettel in die Wahlurnen geschmissen hatten, machten sich die Wahlhelfer in ganz Bayern an die Auszählung. Mittlerweile steht das vorläufig amtliche Wahlergebnis für Bayern fest. Auch in einem Wahllokal in Marktredwitz in Oberfranken unterstützen zahlreiche Helfer die Stimmauszählung. Ein 59-Jähriger hatte dabei aber offenbar etwas auszusetzen. Er störte die Auszählung.

Polizei erteilt Mann Platzverweis, doch er ignoriert es

Grundsätzlich sind Zuschauer während der Auszählung erlaubt, teilt ein Pressesprecher der Polizeiinspektion in Marktredwitz mit. Der Mann habe aber immer wieder die Absperrung zwischen Zuschauern und Wahlhelfern missachtet. Da die Wahlhelfer ihrer Aufgabe unter diesen Umständen nicht nachgehen konnten, rief der Wahlvorstand die Polizei. Diese habe dem Mann einen Platzverweis erteilt, an den er sich aber auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht hielt.

Stimmzettelumschläge für eine Briefwahl werden aus einer Wahlurne geschüttet. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Der 59-Jährige zeigte sich unbelehrbar. Daher nahmen die Beamten den Mann vorläufig in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Eine Richterin billigte den Gewahrsam bis zum Ende der Stimmauszählungen. Gegen 22 Uhr durfte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Zum Motiv und zur politischen Gesinnung des 59-Jährigen konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen.

