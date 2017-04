Mann zieht Schreckschusspistole bei Schlägerei und schießt

Würzburg - Ein 60-Jähriger greift während einer Attacke von drei jüngeren Männern zur Schreckschusspistole und verletzt einen der Angreifer. Nun wird gegen alle Beteiligten ermittelt.

Bei einer Schlägerei in Würzburg hat ein 60-Jähriger zur Verteidigung mit einer Schreckschusspistole auf seine Kontrahenten geschossen. Die Gruppe von drei Männern im Alter von 26 bis 36 Jahren hatte auf den Mann eingeschlagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Davor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, der Grund dafür war zunächst nicht bekannt. Der 60-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Freitagabend Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 33-Jähriger wurde durch den Schuss aus der Schreckschusspistole leicht verletzt. Gegen die vier Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei stellte die Schreckschusspistole sicher, für die der Mann eine Berechtigung hatte. Ob er die Waffe zurückbekommen darf, wird nun geprüft.

dpa

