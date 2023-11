80.000 Euro Schaden: Lkw ist zu schnell unterwegs und kippt um – Diesel läuft ins Erdreich

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Ein Lkw-Fahrer verliert auf der A3 bei Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) die Kontrolle. Sein Fahrzeug hinterlässt eine Spur der Verwüstung.

Gremsdorf – Zu hohe Geschwindigkeit hat am Sonntagvormittag, 19. November, auf der A3 bei Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Verkehrsunfall geführt. Der 33-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine, die ohne Auflieger unterwegs war, verlor aufgrund überhöhten Tempos die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Verkehrspolizei Erlangen berichtet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr, als der Lkw-Fahrer in Richtung Passau unterwegs war. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost geriet das Fahrzeug in eine Baustellen-Fahrbahnverschwenkung. Das schwere Gefährt kam ins Schleudern und touchierte mehrere Warnbaken auf der linken Seite, bevor es quer über die Fahrbahn in die Außenschutzplanke fuhr. Diese wurde zum Teil niedergedrückt, der Lkw kippte um und blieb größtenteils neben der Fahrbahn auf der Fahrerseite liegen.

Der Fahrer eines Lkw war zu schnell unterwegs. Daraufhin kippte er mit seinem Gefährt um. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Lkw-Fahrer zu schnell unterwegs: Sattelzugmaschine ohne Auflieger kippt um

Der Fahrer konnte unverletzt aus dem Führerhaus klettern. Allerdings wurde das Fahrzeug laut Polizei rundum beschädigt, und größere Mengen Diesel liefen auf den Asphalt und ins Erdreich. Der Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Bergung der Sattelzugmaschine erforderte den Einsatz eines Krans. Zudem musste das kontaminierte Erdreich ausgehoben und der Asphalt aufwändig gereinigt werden, um die Umweltgefährdung durch den ausgelaufenen Diesel einzudämmen.

Ein Schulbusunfall in Mittelfranken endet mit acht verletzten Kindern. Der Bus kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.