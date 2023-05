83-Jähriger setzt bei Gartenarbeit Haus seines Nachbarn in Brand

Von: Felix Herz

Mit einem Bunsenbrenner wollte ein 83-jähriger Oberpfälzer Unkraut entfernen. Das ging jedoch mächtig schief, am Ende stand das Haus seines Nachbarn in Flammen. (Symbolbild) © CHROMORANGE / IMAGO

Mit seinem Bunsenbrenner wollte ein Rentner in Hirschau Unkraut in seiner Hofeinfahrt entfernen. Dabei setzte er das Haus seines Nachbarn in Brand.

Hirschau – Diese Gartenarbeit ging mächtig in die Hose. In Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, wollte ein 83-Jähriger das Unkraut in seiner Hofeinfahrt entfernen. Dafür nahm er einen Bunsenbrenner her. Am Ende stand das Haus seines Nachbarn in Flammen. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden aus und ermittelt gegen den Senioren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Mann aus der Oberpfalz setzt bei Gartenarbeit Nachbarhaus in Brand

Am Mittwoch, 3. Mai, wurde gegen 17 Uhr ein Brand in Hirschau gemeldet. Grund war die Gartenarbeit eines 83-Jährigen. Er wollte mit einem Bunsenbrenner seine Hofeinfahrt von Unkraut befreien. Laut Polizei hätte dann durch Funkenflug eine Hecke auf dem Nachbargrundstück Feuer gefangen.

Schnell hätten die Flammen dann auf das angrenzende Doppelhaus übergegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag, 4. Mai, mit. Anschließend stand der Dachstuhl in Brand. Nach dem Feuer sei das Haus nun unbewohnbar.

Hoher Schaden und Ermittlungen gegen 83-Jährigen

Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Allerdings entstand ein sehr hoher Sachschaden, die Polizei schätzt diesen auf mehrere Hunderttausend Euro. Außerdem wird gegen den 83-jährigen Rentner aus der Oberpfalz wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. (fhz)

