87-jährige Aktivistin will mit Tempolimit die Kinder im Dorf schützen – Landrat erteilt ihr Absage

Von: Adriano D'Adamo

Eine 87-jährige Frau setzt sich für ein Tempolimit in Kesselostheim ein. Trotz vieler Unterstützer und einem persönlichen Treffen mit dem Landrat erhielt sie eine Absage.

Kesselostheim – Sie ist 87 Jahre alt und Aktivistin. Das Anliegen: die Kinder im Dorf vor Unfällen zu schützen. Anni Kalchgruber sammelte deswegen in Kesselostheim im Landkreis Dillingen an der Donau Unterschriften, um ein Tempolimit im schwäbischen Ort einzuführen. Trotz vieler Unterstützer und einem Termin beim Landrat scheiterte ihr Anliegen, berichtet BR24.

Um ein Tempolimit von 30 km/h auf einer Ortsdurchfahrt von Kesselostheim zu erwirken, sammelte die Seniorin letztes Jahr 68 Unterschriften in einem Ort, wo Stand Dezember 2020 nur 166 Menschen leben. „Ich bin sehr enttäuscht, dass nicht viel geschehen ist“, sagte Kalchgruber gegenüber BR24, weil ein Jahr nach ihren Bemühungen auf einer bestimmten Straße immer noch kein Tempolimit von 30 km/h gilt.

Landrat prüfte Anliegen: kein Tempolimit an Staatsstraße

Ebenjene Straße im Ortsteil ist eine Staatsstraße, für die der Landkreis zuständig ist. Die Seniorin traf sich letzten Sommer persönlich mit dem Dillinger Landrat Markus Müller. Er ließ das Tempolimit prüfen und gab bekannt, dass es nicht in Kesselostheim umgesetzt werden kann. Der Grund dafür ist, dass zu wenig Autos auf der Straße fahren, berichtet BR24. Im Januar wurden nur 350 Autos pro Stunde gezählt, was zu wenig Fahrzeuge sind, um ein Tempolimit einzuführen. Um ein Tempolimit zu erwirken, müssten mindestens 300 Personen zur gleichen Zeit die Fahrbahn überqueren.

Denn: Wie stark sich die Geschwindigkeit in einer Straße regulieren lässt, ist klar in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Maßnahmen, wie das von der Aktivistin geforderte Tempolimit, hängen vom Verkehrsaufkommen ab, und davon, wie viele Menschen die Fahrbahn queren. In dem kleinen Dorf mit 160 Einwohnern seien die Vorgaben dafür nicht erfüllt, erklärte Thomas Strehler gegenüber BR24. Strehler leitet die Abteilung Kommunales, Sicherheit und Ordnung im Landratsamt Dillingen. „Die Höchstzahl des Verkehrsaufkommens ist nach den rechtlichen Vorgaben zu wenig, um hier auf 30 runterzubremsen“, so Strehler weiter.

Kleine Erfolge: Schulbus hält auf beiden Seiten

Obwohl ihr Anliegen beim Landrat scheiterte, hat Kalchgruber auch einen Erfolg zu verzeichnen. Dank ihr hält der Schulbus auf beiden Seiten der Staatsstraße und Kinder müssen diese nicht mehr jeden Morgen überqueren. Für viele Anwohner ist der Verkehr auf der Straße ein Problem. „Es ist wirklich manchmal lebensgefährlich, wenn man da rausschaut“, sagte die Anwohnerin Elisabeth Konrad gegenüber BR24.

Kalchgruber schlägt deswegen den zuständigen Entscheidern vor, dass sie in dem Ort und an der Straße wohnen sollten, um ihre Situation nachvollziehen zu können. „Dann könnten die mit Herz und Verstand und nicht bloß nach Paragrafen urteilen“, sagte die Seniorin BR24. Gleichzeitig meldeten sich auch Gegner des Tempolimits und setzten sich dafür ein, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort bei 50 km/h bleibt.

Verkehrsinseln geplant – Seniorin kämpft weiter für Tempo 30

Es gibt aber weitere Pläne für die Ortsdurchfahrt. Neben einer Sanierung der Straße sind in einem ersten Entwurf auch drei Verkehrsinseln an einer Bushaltestelle, dem Ortseingang und -ausgang zu finden, berichtete BR24. Sie sollen das Überqueren der Staatsstraße in Kesselostheim erleichtern.

Doch damit zufriedengeben wird sich die aktivistische Seniorin nicht. Sie kämpft weiter für ein Tempolimit. Laut BR24 habe sie zusammen mit ihrem Nachbar und weiteren Mitstreitern Flugblättern in dem kleinen Dorf verteilt. Sie macht dabei auch auf die Vorteile wie weniger Lärm aufmerksam.

