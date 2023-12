Nichts war mehr sicher: 89-Jähriger verliert beim Rückwärtsfahren jegliche Kontrolle über sein Auto

Von: Elisa Buhrke

Ein 89-Jähriger ist im Landkreis Augsburg gegen eine Garage gekracht. (Symbolbild) © IMAGO/CHROMORANGE

Ein Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Verlauf: Ein 89-Jähriger überfährt eine Hecke, schiebt ein Auto zur Seite und kracht in eine Garage.

Schwabmünchen - Ein 89-jähriger Mann hat am Montag, 18. Dezember, in der Färbergasse in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der Vorfall ereignete sich um 11.45 Uhr, als der Mann beim Rückwärtsfahren gegen ein Garagengebäude stieß.

Mehr als 150.000 Euro Schaden im Landkreis Augsburg: 89-Jähriger fährt in Garage

Nach dem ersten Zusammenstoß gab der Mann versehentlich zu viel Gas und fuhr unkontrolliert vorwärts. Dabei überfuhr er eine niedrige Hecke und schob ein dahinter geparktes Auto zur Seite. Seine Fahrt endete schließlich in einem weiteren Garagentor, wobei auch ein in der Garage geparktes Auto beschädigt wurde.

Der 89-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 150.000 Euro geschätzt.

