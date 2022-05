„9-Euro-Ticket olé“: Das Sparticket kommt – User zeigt sarkastisch die ländlichen Abfahrtszeiten

Das 9-Euro-Ticket kommt – der Erfolg auf dem Land scheint fragwürdig. © Screenshot Jodel (Merkur-Collage)

Das 9-Euro-Ticket: An dem Fahrschein gibt es auch Kritik – der Nutzen für Bewohner auf dem Land steht oft zur Debatte. Ein Nutzer verdeutlichte das nun.

Vestenbergsgreuth – Mit Beginn des Junis fällt auch die Schranke für das 9-Euro-Ticket. Der Spar-Fahrschein ist dann monatlich bis Ende August erhältlich. Für neun Euro können die Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland – und sogar für Fahrten ins Ausland – das Regionalangebot des öffentlichen Nahverkehrs nutzen.

Um schnell von A nach B zu kommen, die durch die steigenden Benzinpreise nochmals teureren Autofahrten durch die Bahn zu ersetzen oder in den Urlaub zu fahren – zum Beispiel von Nürnberg nach Sylt. Auch bundesweite Rundreisen und das Abklappern der verschiedensten Sehenswürdigkeiten sind für nur neun Euro möglich.

9-Euro-Ticket: Billiger Fahrschein – wenn etwas fährt

Natürlich gibt es auch Kritik am 9-Euro-Ticket, unter anderem der Nutzen für Menschen, die auf dem Land wohnen, wird regelmäßig laut. Wie sollen die von dem Spar-Fahrschein profitieren, wenn doch auf dem Land kaum Bus und Bahn verfügbar seien, heißt es oft. Ein Nutzer auf Jodel unterstreicht diese Kritik nun mit einem Foto von der Fahrplanauskunft in Vestenbergsgreuth in Bayern.

An der Station Vestenbergsgreuth-Kirchstraße fährt ein Bus – einmal am Tag. Und nur an Schultagen. © Screenshot Jodel (Merkur-Collage)

Der Fahrplan zeigt genau eine Fahrtzeit für den 245er-Bus an, der zwischen Höchstadt (Aisch) und Vestenbergsgreuth verkehrt. Laut dem Jodel-Foto des Nutzers ist um 07.14 Uhr Abfahrt. Und das nur an Schultagen. In eine Richtung. Alternative Angebote der Verkehrsgesellschaft Nürnberg (VGN) in der Nähe? Ja – zumindest in der Ortsmitte verkehrt die Buslinie 245 öfter am Tag. Je nach Route zwischen 750 Meter und einem knappen Kilometer entfernt.

9-Euro-Ticket: Die Problematik auf einen Blick

Das Foto des Jodel-Nutzers steht beispielhaft für einen Vorwurf, der den öffentlichen Verkehrsmitteln von der Landbevölkerung seit Jahren gemacht wird. Der Umstieg vom Auto, vor allem für Pendler, auf die umweltschonenderen Bus und Bahn sei für Menschen auf dem Land kaum durchführbar, da das Angebot flächendeckend deutlich zu wünschen übrig lasse, so die Kritik. Dementsprechend sinnlos sei das 9-Euro-Ticket auch für die Bewohner in ländlichen Gegenden.

Auch auf Jodel gibt es viel Zustimmung für das Beschwerdefoto, das der Nutzer mit der Bildunterschrift „9-Euro-Ticket olé“ versehen hat. Ein Nutzer schreibt ironisch „du redest dir nur ein, dass du aufs Auto angewiesen bist. So schlimm ist es auf dem Land gar nicht“. Ein anderer Nutzer kennt es noch schlimmer und rät dem Verfasser des Beitrags, mal nach Kienfeld zu gehen – wo gar kein Bus fahre und man, um einen zu erreichen, drei Kilometer über die Landstraße, ohne Fußgängerweg, nach Vestenbergsgreuth laufen müsse. (fhz)

