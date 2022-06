9-Euro-Ticket an Pfingsten: Chaos oder Reise-Traum? Die offizielle Bayern-Bilanz

Von: Thomas Eldersch

Erste Bewährungsprobe der Bahn im Zuge des 9-Euro-Tickets: das Pfingstwochenende. © Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Am Pfingstwochenende nutzten viele Bayern das 9-Euro-Ticket für einen Ausflug oder einen Kurzurlaub. Jetzt zogen Fahrgastverbände und die Bahn Bilanz.

München – Seit einer Woche kann man mit dem 9-Euro-Ticket mit Bus und Bahn durch Bayern fahren. Passend zum Start in die Pfingstferien wurde dieses Angebot auch gleich auf die Probe gestellt. Viele Ausflügler nutzten das günstige Bahn-Ticket für Kurztrips am langen Wochenende. Zu chaotischen Verhältnissen an den großen Bahnhöfen kam es aber nicht.

9-Euro-Ticket an Pfingsten: Pro Bahn fordert Erweiterung des Angebots

An Pfingsten sei immer viel los, sagte Andreas Barth vom Fahrgastverband Pro Bahn. Dieses Jahr sei es noch eine Stufe mehr gewesen als vor Corona. Hier hätten sich die bestehenden Engpässe und Probleme des öffentlichen Nahverkehrs gezeigt. Zu einem möglichen Kollaps kam es aber nicht. Dennoch resümierte Barth: „Da ist jetzt die Politik gefordert, dafür zu sorgen, dass das Angebot nachzieht. Wir haben ja nichts davon, wenn die Leute jetzt mitfahren und sehen, das ist zu voll, das funktioniert nicht.“

Auch der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn, Arnulf Schuchmann, zog eine positive Pfingstbilanz. „Es hat besser funktioniert als gedacht.“ Eine Sprecherin seines Unternehmens berichtete von hohem Fahrgastaufkommen, das allerdings auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit gelegen habe. Größere Probleme habe es nicht gegeben, allerdings habe das ein oder andere Fahrrad nicht mitgenommen werden können. Gerade Richtung Salzburg und Füssen sei die Nachfrage hoch. Man vergrößere dort die Kapazitäten soweit möglich, so die Sprecherin gegenüber der dpa.

9-Euro-Ticket an Pfingsten: MVG verzeichnet zehn Prozent mehr Fahrgäste

Bei der Länderbahn ein ähnliches Bild. Man verwies auf den typischerweise hohen Andrang am Pfingstwochenende. „Zu Stoßzeiten reichten die angebotenen Kapazitäten, die teilweise sogar im Vorfeld erhöht wurden, jedoch nicht aus, um alle Fahrgäste und vor allem Fahrgäste mit Fahrrädern zur gewünschten Zeit in den Fahrzeugen aufzunehmen.“

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verzeichnete keine Zwischenfälle oder Überfüllungen – aber ein Plus von etwa zehn Prozent bei den Fahrgastzahlen. Das sei etwa das Vor-Corona-Niveau, hieß es.

Von der Bahn gab es keine spezifischen Informationen zu Bayern. Bundesweit sei „alles gerollt, was rollen kann“, sagte DB-Regio-Chef Jörg Sandvoß. Der saisonal übliche Andrang sei durch das 9-Euro-Ticket noch leicht verstärkt worden. (tel mit dpa)

