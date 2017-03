91-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Gaimersheim (dpa/lby) - Eine 91 Jahre alte Frau ist im oberbayerischen Landkreis Eichstätt bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte am Vormittag ein Pflegdienst vergeblich versucht, einen Kontakt zu der Frau herzustellen. Daraufhin wurde von der Feuerwehr die Wohnungstüre geöffnet. Die Räume waren stark verraucht, im Badezimmer fanden die Einsatzkräfte die Leiche der Frau. Nach erster Einschätzung der Kripo Ingolstadt kommt ein technischer Defekt an einem Staubsauger als Brandauslöser in Betracht.

