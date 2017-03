93-Jährige bei Brand umgekommen

Triftern - Eine 93-jährige Frau ist am Sonntag bei einem Brand in ihrem Einfamilienhaus in Triftern im Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen.

Der Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes fand die alleinlebende Frau am Morgen mit schwersten Verbrennungen im Flur des stark verrauchten Hauses liegend. Die 93-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag starb.

Die genaue Brandursache steht zwar noch nicht fest, „Ermittler schließen einen häuslichen Unfall mit anschließendem Feuer aber nicht aus“, teilte die Polizei mit.

dpa

