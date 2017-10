A3 gesperrt: Ein Toter und mehrere Verletzte nach LKW-Unfall

Am Donnerstagmorgen ist ein LKW auf der A3 durch die Mittelleitplanke gerast und mit einem PKW zusammengestoßen. Der Autofahrer starb dabei. Mehrere weitere Personen wurden verletzt.

Aschaffenburg - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A3 bei Aschaffenburg mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wenigstens sechs Autos wurden in den Unfall verwickelt und mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Lkw hatte in Fahrtrichtung Süden aus zunächst unklarer Ursache die Mittelleitplanke durchbrochen und war dort frontal mit mindestens einem Auto zusammengeprallt; der Insasse des Autos starb. Details zum Opfer und zum weiteren Unfallgeschehen waren noch nicht bekannt. Die A3 wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei rechnete mit erheblichen Staus und Behinderungen und rief dazu auf, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa