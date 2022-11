Fahrer hält noch rechtzeitig an: Dann geht Transporter auf Autobahnparkplatz in Flammen auf

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Wagen brannte völlig aus. © vifogra / Haubner

Die Motorkontrollleuchte ging an. Ein Berufskraftfahrer fuhr auf den Autobahnparkplatz. Dann stand der Transporter plötzlich in Flammen.

Kammerstein – Unweit von Nürnberg brannte am Sonntag, 6. November, ein Fahrzeug völlig aus. Die Verkehrspolizei Feucht nennt Details.

A6/Schwabach-West: Kleintransporter geht in Flammen auf

Der Pressemitteilung zufolge fuhr ein Berufskraftfahrer mit seinem Kleintransporter auf der A6 in Richtung Heilbronn, als er plötzlich einen Leistungsverlust an seinem Fahrzeug bemerkte. Die Motorwarnleuchte ging ebenfalls an. Daraufhin verließ der Fahrer an der Anschlussstelle Schwabach-West die Autobahn und fuhr dort auf das Gelände des Autohofes.

Als er seinen Transporter verließ, bemerkte er bereits „offene Flammen unterhalb des Motors. Kurz darauf stand das Fahrzeug auch schon im Vollbrand, wodurch eine Rauchsäule entstand“, berichtet die Polizei. Personen aus der angrenzenden Spielothek versuchten noch vergeblich, das Fahrzeug mit einem Feuerlöscher zu löschen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer verständigte den Notruf.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nahe Nürnberg: Transporter brennt aus – Fahrer geistesgegenwärtig

Ein geparktes Auto wurde durch den brennenden Kleintransporter und die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Der Kraftfahrer „war glücklicherweise so geistesgegenwärtig, sein Fahrzeug nicht im Bereich der Zapfsäulen abzustellen, so dass kein großes Schadensereignis im Bereich der Tankstelle entstehen konnte“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.