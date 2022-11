Mann stoppt Räuber mit Pflanze: Täter überquert A7 und überfällt gleich die nächste Tankstelle

Von: Tanja Kipke

An der A7 in Bayern: Ein Unbekannter versuchte gleich zweimal eine Tankstelle zu überfallen. Beim zweiten Mal mit Erfolg. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Ein Unbekannter versuchte eine Tankstelle an der A7 auszurauben. Ein Zeuge stoppte ihn. Daraufhin überfällt der Täter die Nachbar-Tankstelle.

Schondra – Der Räuber meinte es ernst. Sonst wäre es wohl nicht zu den kuriosen Szenen an der A7 bei Schondra (Landkreis Bad Kissingen) in der Nacht zum Donnerstag (24. November) gekommen. Ein Unbekannter betrat die Tankstelle an der Autobahn-Rastanlage Rhön und verlangte mit vorgehaltenem Messer nach Bargeld. Ein Kunde wurde auf den Raub aufmerksam und warf daraufhin einen Blumenstock nach dem Täter. Dieser lies daraufhin von seinem Vorhaben ab, wie die Polizei mitteilt. Allerdings nur für kurze Zeit.

Mann stoppt Tankstellen-Räuber: Täter überfällt kurzerhand Nachbar-Tankstelle

Anstatt zu fliehen, überquert der unbekannte Dieb kurzerhand zu Fuß die Autobahn und überfällt die gegenüberliegende Tankstelle. Laut Polizei nur zehn Minuten nach seiner missglückten Tat. Dort hatte er mehr Erfolg als zuvor. Abermals forderte er mit seiner Waffe nach den Tageseinnahmen. Diesmal konnte er einen „mittleren dreistelligen Betrag“ erbeuten und flüchten. Die Angestellte der Tankstelle blieb unverletzt und setzte unverzüglich den Notruf ab.

Tankstellen-Raub in Bayern: Polizei sucht nach Zeugen

Eine Vielzahl an Streifen suchte nach dem Tankstellen-Räuber, bisher jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Schweinfurt übernommen. Diese bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170 cm - 180 cm

Schlanke, sportliche Statur

Trug schwarze Hose, schwarzen Kapuzenpullover, weiße Strümpfe, schwarze Sturmhaube

Er Führte einen weißen Stoffbeutel und eine schwarze Tasche mit sich

Zeugen, die zwischen 1 und 2 Uhr Auffälligkeiten an der Rastanlage Röhn (A7 bei Schondra) beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter, gegebenenfalls zu genutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden. (tkip)

