Fahrer bei Unfall eingeklemmt und erst „nach mehreren Stunden“ befreit – Fahrtrichtung München gesperrt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Fahrer wurde schwer verletzt und erst nach Stunden aus dem Fahrzeug befreit. © vifogra / Haubner

Bei einem Unfall auf der A9 wurde ein Mann schwer verletzt. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen, die Fahrtrichtung München wird noch Stunden gesperrt bleiben.

Update vom 7. November, 16.10 Uhr: Weitere tragische Nachrichten vom Unfallort: Am Stauende hat sich ein weiterer Zusammenstoß ereignet, drei Fahrzeuge sind beteiligt – ein Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Erstmeldung vom 7. November: Manching - Auf der A9 bei Manching (in der Nähe von Ingolstadt) hat sich am Dienstagvormittag, 7. November, ein heftiger Unfall ereignet. Ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt, die Autobahn bleibt laut Polizeiangaben voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt.

Sattelzug-Fahrer bei Unfall in Oberbayern eingeklemmt - Rettung dauert mehrere Stunden

Der 26-Jährige war demnach gegen 8.45 Uhr mit einem Sattelzug, der Molkereiprodukte geladen hatte, in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. „Aus noch ungeklärter Ursache bewegte sich das Fahrzeug nach links über alle Fahrstreifen, durchbrach die Mittelleitplanke und kam quer zu allen Fahrstreifen in Richtung München auf der Seite liegend zum Stillstand“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Der junge Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Rettungskräfte „erst nach mehreren Stunden aus dem Führerhaus befreit werden.“ Der 26-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Weitere Verletzte gab es nicht.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Massive Verkehrsbehinderungen nach Unfall nahe Manching - Fahrtrichtung München gesperrt

Durch den Unfall entstanden jedoch erhebliche Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Während derzeit zwei Fahrspuren in Richtung Nürnberg freigegeben werden konnten, wird die Richtungsfahrbahn München noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. „Zwischenzeitlich wurde damit begonnen, die dort im Stau stehenden Pkws rückwärtig ausfahren zu lassen. Für Lkw besteht keine Wendemöglichkeit“, so die Polizei abschließend. (kam)

Unfall sorgt für massive Verkehrsbehinderungen in Oberbayern: Die Bilder von der Unfallstelle Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.