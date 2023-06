LKW-Fahrer übersieht Motorrad: Kradfahrer nach Unfall in Nürnberger Krankenhaus

Von: Adriano D'Adamo

Beim Abbiegen stieß ein LKW mit einem Motorrad zusammen. Rettungskräfte lieferten den Motorradfahrer zur Behandlung in ein Nürnberger Krankenhaus ein.

Nürnberg – Am Montagvormittag (12. Juni) kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem Motorrad auf der Trierer Straße in Nürnberg. Der LKW-Fahrer wollte in eine Grundstückseinfahrt im Stadtteil Falkenheim abbiegen. Beim Manöver übersah er einen Kradfahrer und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Der LKW erfasste das Motorrad beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt. © vifogra

Kradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert: LKW-Fahrer unverletzt

Der 20-jährige Fahrer des Motorrads stürzte und verletzte sich durch den Zusammenstoß. Rettungskräfte lieferten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus in Nürnberg ein. Laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken besteht bei dem Fahrer der Verdacht auf mehrere Knochenbrüche.

Polizeiangaben zufolge blieb der LKW-Fahrer unverletzt und keine Passanten oder weiteren Beifahrer waren in den Unfall involviert. Einen geschätzten Schadenswert konnte die Polizei Nürnberg noch nicht mitteilen.

