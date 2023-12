Abhang hinunter gestürzt: Hund war monatelang verschwunden – Nun sucht Vince neues Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Hund Vince lief seinen Besitzern davon und war lange verschwunden. Nach 15 Monaten wurde er gefunden, weil er auf einem Firmengelände in ein Becken abgestürzt war.

Passau - Hund Vince ist im Januar 2022 seinen Haltern in Regen entlaufen. Er tauchte erst nach 15 langen Monaten am Ostersonntag 2023 wieder auf. „Vince stürzte auf einem Firmengelände in Sammarei bei Ortenburg einen Abhang in den Bereich eines Ölauffangbeckens hinab, wurde von einem Mitarbeiter zufällig gefunden. Zuvor gab es immer wieder Sichtungsmeldungen in verschiedensten Regionen, jedoch ging er niemandem zu und ließ sich nicht sichern“, beschreibt das Tierheim Passau das Schicksale des Vierbeiners.

Name Vince Rasse Mischling Geschlecht männlich Kastriert ja Geboren 2015

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Hund Vince war monatelang verschwunden: Mischling sucht neues Zuhause

Nun ist Vince endlich in Sicherheit. Er wurde dem Tierheim von den überforderten Haltern beziehungsweise der vermittelnden Organisation übereignet. Jetzt sucht der Mischling ein neues Zuhause.

Hund Vince sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Passau

„Vince hat sich im Tierheim innerhalb weniger Wochen wunderbar entwickelt und seine Scheu vom Menschen abgelegt“, berichtet das Passauer Tierheim. Inzwischen fasst er auch fremden Personen gegenüber schnell Vertrauen und freut sich über ausgiebige Spaziergänge. Vince genießt Streicheleinheiten und menschliche Zuwendung.

Zuhause für Mischling gesucht: Vince wird auch als Zweithund vermittelt

„Wir wünschen uns für den gutmütigen, kerngesunden Vince einen liebevollen Traumplatz, wo er mit viel Fürsorge und Aufmerksamkeit einen schönen Lebensabend verbringen darf“, so das Tierheim weiter. Der Vierbeiner wird auch als Zweithund vermittelt. Weitere Informationen gibt es beim Passauer Tierheim unter der Nummer 0160-6375661. (kam)

Happy End für Hunde: Diese Vierbeiner fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.