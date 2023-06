Abitur in Bayern: Kultusminister lobt hohes Niveau – doch Durchschnitt ist schlechter als im vergangenen Jahr

Von: Elisa Buhrke

Nach der bestandenen Abiturprüfung in Bayern sind wohl viele der Schülerinnen und Schüler in Feierlaune. (Symbolbild) © IMAGO / Lobeca

Am Freitag bekommen die Abiturienten in Bayern ihre Zeugnisse verliehen. Der Durchnitt fällt schlechter aus als 2022 und 2021 – wohl auch wegen des Endes der Pandemie.

München - Etwa 35.000 Schülerinnen und Schüler bekommen am Freitag, 30. Juni, ihre Abiturzeugnisse an Bayerns Schulen verliehen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat das hohe Niveau des Jahrgangs gelobt und den frischgebackenen Abiturienten zu ihrem Abschluss gratuliert: „Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg ins weitere Berufsleben geschafft. Das bayerische Abiturzeugnis eröffnet hervorragende Zukunftsperspektiven – sei es mit einem Studium oder mit einer Berufsausbildung“, heißt es in einer Pressemitteilung vom 29. Juni des bayerischen Kultusministeriums.

Mit einer Durchschnittsnote von 2,24 im gesamten Freistaat fällt das Ergebnis jedoch schlechter als in den vergangenen zwei Jahren aus. Laut Ministerium keine überraschende Entwicklung – Grund dafür ist wohl auch das Ende der Pandemie.

Abitur in Bayern 2023: Durchschnitt schlechter als im vergangenen Jahr

„Der diesjährige Abiturschnitt liegt wieder in einem Bereich wie in den Jahren vor der Pandemie. Es gab beim diesjährigen Abiturjahrgang keine Erleichterungen mehr in der Oberstufe“, begründet Piazolo den leichten Rutsch nach unten. Damit verweist er auf die Durchschnittsnoten von 2,15 (2022) und 2,14 (2021) – während der coronabedingten Einschränkungen hatte das Ministerium die Oberstufen-Leistungen der Schüler mit milderen Regeln bewertet.

„Der Schnitt ist trotzdem auf dem Niveau von der Zeit vor der Pandemie, sogar minimal besser“, führt Piazolo weiter aus. Somit seien die Auswirkungen „aufgefangen und abgebaut“ worden. In der Zeit vor Corona lag der Schnitt noch zwischen 2,25 im Jahr 2020 und 2,31 im Jahr 2014.

Durchschnittsnote der bayerischen Abiturienten 2023 bis 2014

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2,24 2,15 2,14 2,25 2,29 2,28 2,29 2,30 2,30 2,31

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Piazolo ist „stolz auf das hohe Niveau des bayerischen Abiturs“

Der Kultusminister bezeichnet sich als „stolz auf das hohe Niveau des bayerischen Abiturs. Die bayerischen Schüler zählen zurecht in ganz Deutschland zu den Besten und haben sehr gute Einstellungs- und Studienchancen.“ Dafür dankt Piazolo allen Lehrkräften und Beteiligten, welche die Schüler bei der Prüfungsvorbereitung begleitet und unterstützt haben.

