Absturz von Kleinflugzeug in Bamberg: Maschine zerreißt in zwei Teile und fängt Feuer

Von: Elisa Buhrke

In Bamberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Brand geraten. Der Pilot wurde dabei verletzt. © Pia Bayer/dpa

In Bamberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei befand sich nur der Pilot in der Maschine. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bamberg - Ein Kleinflugzeug ist am Sonntagnachmittag, 17. September, in Bamberg abgestürzt. Dabei wurde eine Person, vermutlich der Pilot, verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass weitere Insassen an Bord waren. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus transportiert.

Kleinflugzeug in Bamberg abgestürzt – Pilot verletzt

Von dem Kleinflugzeug sind nur Wrackteile übrig geblieben. Wie auf Fotos eindrücklich zu erkennen ist, war die Maschine in mehrere Teile zerborsten und fing Feuer. Am Ort des Absturzes war auch der Löschschaum der Feuerwehr sichtbar.

Die genaue Ursache des Unglücks blieb vorerst unklar. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Untersuchungen aufgenommen. Eine Vielzahl von Rettungskräften war im Einsatz. Der Flugplatz Bamberg-Breitenau befindet sich am Stadtrand, in der Nähe der Autobahn 73. (elb/dpa)

