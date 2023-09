„Er ist wirklich ein sehr liebes Kerlchen“: Tauber Hund aus Bayern sucht ein neues Zuhause

Von: Thomas Wunder

Im Tierheim Quellenhof Passbrunn wartet der Junghund Archie auf ein neues Zuhause. Da er taub ist, sucht das Personal nach einem erfahrenen Halter.

Reisbach – Der kleine Rüde Archie ist zwar erst acht Monate alt, blickt aber bereits auf ein bewegtes Leben zurück. Nach Bayern ist er wohl nicht auf legalem Wege gekommen. Jetzt wartet er im Quellenhof Passbrunn, einem Tierheim im Landkreis Dingolfing-Landau, auf einen liebevollen und erfahrenen Hundefreund, der ihm ein neues Zuhause gibt.

Tierheim Quellenhof Passbrunn beherbergt illegal eingereisten Hund

Im Quellenhof Passbrunn sei der gerade einmal acht Monate alte Archie gekommen, weil der Vermieter seiner Besitzer keine Hundehaltung erlaubt. Das teilte das Tierheim in einem Facebook-Beitrag mit. Da der junge Hund bei seiner Aufnahme im Tierheim keine Tollwutschutzimpfung hatte, gehen die Mitarbeiter davon aus, dass er nicht auf legalem Wege in den Freistaat gekommen ist. Die Mitarbeiter mussten ihn deshalb erst mal in Quarantäne stecken. Jetzt seien aber alle gesundheitlichen Bedenken ausgeräumt.

Archie sucht ein ruhiges Zuhause ohne andere Tiere oder kleine Kinder. © Tierheim Quellenhof Passbrunn/Facebook

Auf eines müssten sich Archies zukünftige Halter aber einstellen: Der lebensfrohe Hund ist seit seiner Geburt vollständig taub. Das Tierheimpersonal hofft deshalb auf einen erfahrenen Hundefreund, der mit dieser Einschränkung umgehen kann. Die Sinneseinschränkung führe außerdem dazu, dass Archie stark auf andere Reize reagiere. In seinem neuen Zuhause sollten deshalb keine anderen Tiere oder kleine Kinder leben.

Acht Monate alt und fast stubenrein

Die Pflegerinnen des Tierheims beschreiben Archie als lebensfrohen und lustigen Hund. Lediglich bei schlechtem Wetter sei er nicht immer für Spaziergänge zu begeistern. Da er erst acht Monate alt ist, muss er natürlich noch so einiges lernen. Stubenrein sei er aber schon fast, nur nachts passiere ganz selten noch ein kleines Malheur.

Wer Interesse an Archie hat, erreicht das Tierheim Quellenhof Passbrunn unter 08734/937261.