Erste Bands für Rock im Park bekannt: Fans enttäuscht - „Das Line-up wird jedes Jahr schlechter“

Von: Katarina Amtmann

Im Juni findet das Festival Rock im Park in Nürnberg statt (Archivbild). © Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Im Juni 2023 findet Rock im Park wieder in Nürnberg statt, nun stehen die ersten Bands und Künstler fest. Die Fan-Reaktionen sind gemischt.

Nürnberg - In einem halben Jahr ist es wieder soweit: Rock im Park findet in Nürnberg statt - zeitgleich zum Zwillingsfestival Rock am Ring. Seit Donnerstag, 3. November, stehen auch die ersten Acts fest.

Rock im Park 2023 - Das Line-Up: Die Toten Hosen, Machine Gun Kelly und Apache 207

Einer der drei Headliner sind die Toten Hosen, die zwei anderen sind noch geheim. Zur Düsseldorfer Rockband gesellen sich am Zeppelinfeld zahlreiche weitere deutsche und internationale Stars: Machine Gun Kelly, Tenacious D, Apache 207, K.I.Z., Pantera und Evanescence - um nur ein paar zu nennen.

Datum 2-4. Juni 2023 Ort Zeppelinfeld, Nürnberg Headliner Die Toten Hosen

Alle Informationen zur Location und zur Anfahrt lesen Sie in unserer Übersicht.

Rock im Park 2023: Die Toten Hosen als Headliner

Die Veranstalter haben am Donnerstag fast 50 Künstler und Bands veröffentlicht, nach und nach folgen dann alle weiteren. Bereits seit August kann man Tickets für das Festival kaufen. Die Ticketpreise sorgten damals für Aufsehen. „Richtige Frechheit“, schrieben Fans dazu und sprachen von Wucher. „Mach mal halblang“, entgegnete dagegen ein Fan, immerhin seien auch Konzerte nicht von höheren Energiepreisen und Inflation ausgenommen.

Rock im Park 2023: „Das Line-up wird jedes Jahr schlechter“

Auf Facebook erhält das Line-up gemischte Reaktionen. „Das Line-up wird jedes Jahr schlechter“, schreibt jemand auf Englisch unter den Post des Veranstalters. „Dafür würde ich fast von Australien aus anreisen (...). Europäer haben so ein Glück“, kommentiert dagegen jemand. „Bin ich froh, dass ich mich fürs Southside entschieden habe. Was ein scheiß Line-up, sehr schade kenne 2 Bands“, ärgert sich jemand. „Das Gemecker und Gemotze immer. Meine Güte - wenn es einem nicht zusagt, dann geht man eben nicht hin. Man hat doch die Wahl, welche Festivals man besucht“, schreibt jemand.

Rock im Park 2023 in Nürnberg: Fans von Line-up enttäuscht

„NOFX, Evanescence, Silverstein, DTH, MGK, Papa Roach, Pantera - klingt schon gut. Bin gespannt, was noch kommt“, freut sich eine Person über die angekündigten Künstler. „Geil! Nix dabei“, lautet ein weiterer Kommentar. „Nichts Besonderes, ich bin enttäuscht“, meint jemand. Ob die Veranstalter die Kritiker mit den Bands überzeugen kann, die demnächst noch verkündet werden, muss sich zeigen. (kam)

