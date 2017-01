ADAC: Mehr Staus wegen Ferienende als wegen Winterwetters

Zäher Rückreiseverkehr

München - Kilometerlang haben Autofahrer am Wochenende auf manchen Strecken in Deutschland im Stau gestanden.

Ausschlaggebend war dabei nach Einschätzung des ADAC eher das Ferienende in mehreren Bundesländern als das Winterwetter. 528 Staus mit einer Gesamtlänge von 1300 Kilometern zählte der Autoclub am Samstag auf den Fernstraßen. Mit 165 davon gab es die meisten in Bayern, zusammen waren sie 500 Kilometer lang. Es folgten Nordrhein-Westfalen mit 112 (193 Kilometer) und Niedersachsen mit 101 Staus (270 Kilometer).

Dass Bayern Spitzenreiter war, lag nach Angaben vom Sonntag am Rückreiseverkehr aus den Weihnachtsferien, der „mit voller Wucht“ eingesetzt habe. Auch für die restlichen Stunden des Wochenendes rechneten die Experten wegen des Schneetreibens und teils glatten Fahrbahnen mit zähem und nur langsam vorankommendem Rückreiseverkehr.

dpa

