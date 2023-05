Pfingsten wird zur Geduldsprobe: ADAC warnt vor langen Staus in Bayern am Wochenende

Von: Adriano D'Adamo

Am Pfingstwochenende wird es voraussichtlich zu langen Staus kommen. Vor allem in Bayern werden die Autobahnen überlastet sein. Der ADAC listet die Strecken mit der höchsten Staugefahr auf.

München – Der geplante Urlaub am Pfingstwochenende könnte sich für viele etwas verzögern. Der ADAC geht von einer großen Reisewelle in Bayern aus und warnt vor langen Staus. Die bayerischen Autofahrer werden in den kommenden Tagen auch von mehreren Baustellen ausgebremst.

In Bayern wird es am Wochenende zu längeren Staus kommen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Am Montag weniger Stau: Diese Strecken sollten Sie meiden

Der ADAC geht von den größten Verkehrsstörungen am Freitag (26. Mai), Samstag (27. Mai) und Montag (29. Mai) aus. Am Sonntag (28. Mai) sollte die Verkehrslage auf den Fernstraßen vergleichsweise entspannter werden. Aufgrund der beginnenden Pfingstferien und dem verlängerten Wochenende geht der ADAC von einer besonders hohen Staugefahr im Süden Deutschlands aus. Laut dem ADAC war 2022 der Freitag vor Pfingsten der drittstaureichste Tag des Jahres.

Deutschlandweit werden am verlängerten Wochenende viele Strecken und Autobahnen stark belastet sein. Der ADAC hat eine Liste veröffentlicht, welche Strecken davon betroffen sind. Für den Großraum München gilt eine Stauwarnung für die kommenden Tage.

Staustrecken in Bayern am Pfingstwochenende A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg – Passau A3 Regensburg – Passau A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Ulm – Füssen A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 München – Nürnberg – Berlin A93 Inntaldreieck – Kufstein A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen A96 München – Lindau A99 Umfahrung München (Quelle: ADAC)

Baustellen auf der Autobahn: Höhere Staugefahr aufgrund von langfristigen Sperrungen

Ein wichtiger Faktor in der Reiseplanung für das Pfingstwochenende sollten auch die Baustellen auf der Autobahn sein. Der ADAC listet die Baustellen in Bayern auf, welche die höchste Staugefahr für die Autofahrer haben.

A94 München – Passau in beiden Richtungen: Zwischen Malching und Übergang Anschluss B12-Malching-Nord bis 30. September 2023

A3 Nürnberg – Passau: Beide Richtungen zwischen Regensburg-Ost und Kreuz Regensburg

A8 München – Salzburg: Beide Richtungen bei Holzkirchen

A92 Deggendorf – München: Zwischen Landshut-West und Moosburg-Nord

A95 München – Garmisch-Partenkirchen: Beide Richtungen zwischen Raststätte Höhenrain und Sindelsdorf

A95 München – Garmisch-Partenkirchen: Beide Richtungen zwischen Anschluss B2 und Eschenlohe

A99 München-Nord – München-Süd: Beide Richtungen zwischen Aschheim/Ismaning und Kreuz München-Ost

Besonders an der Grenze zu Österreich und auf der Fahrt nach und von Italien kann es zu längeren Wartezeiten kommen. In Tirol sind in den kommenden Tagen entlang der A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck Stau-Ausweichrouten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Vor allem die Brenner-Autobahn beschreibt der ADAC als Hauptnadelöhr. Viele Baustellen und Bauvorhaben, wie der Neubau der Ahrentalbrücke, sorgen für längere Staus auf der Autobahn.

