„Äußerst emotionaler Empfang“: Hospizmobil bringt schwer lungenkranken 19-Jährigen zu seiner Familie im Norden

Von: Felix Herz

Mit dem Herzenswunsch Hospizmobil des Roten Kreuzes durfte der schwer lungenkranke Daniel die Spielemesse in Köln und seine Familie in Niedersachsen besuchen. © Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband Berchtesgadener Land

Das Herzenswunsch Hospizmobil erfüllt regelmäßig große Wünsche von kranken oder eingeschränkten Menschen. Diesmal war es für Daniel im Einsatz.

Bad Reichenhall – Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, früher Morgen: Für den 19-jährigen Daniel, der an einer ausgeprägten Lungenkrankheit leidet, beginnt eine der aufregendsten Zeiten seines Lebens. Denn die ehrenamtlichen Rotkreuzler Simone und Marcel waren im Begriff, Daniel und seine Mutter abzuholen und eine Reise quer durch Deutschland zu unternehmen.

Vor Aufregung den Sauerstoff verbraucht – BRK in Kitzingen springt Daniel zur Seite

Regelmäßig erfüllt das mit Spenden finanzierte Herzenswunsch Hospizmobil des Bayerischen Roten Kreuzes die Wünsche von schwer kranken oder körperlich eingeschränkten Personen. Im Mai dieses Jahres durfte so zum Beispiel die schwer kranke Maria an die Ostsee fahren. Vor kurzem war nun also Daniel an der Reihe – der, so berichtet es das BRK in der begleitenden Pressemitteilung, wegen seiner Lungenkrankheit auf sehr viel mehr Sauerstoff angewiesen ist, als andere Menschen, und daher körperlich limitiert meistens Zuhause ist.

Ziel der Reise war Meppen in Niedersachsen, wo ein großer Teil von Daniels Familie lebt. Als Überraschung, das wurde Daniel erst nach Fahrtbeginn mitgeteilt, wollte das Hospizmobil mit ihm einen Zwischenstopp in Köln machen – um den leidenschaftlichen Gamer die Messe „games.com“ erleben zu lassen. Daniel war dann so aufgeregt, dass er mehr Sauerstoff als sonst benötigte. Als sich die mitgebrachten Sauerstoffflaschen im Gepäck schneller als gedacht leerten, sprang das BRK in Kitzingen ein und half unterwegs mit neuen Sauerstoffflaschen aus. Dafür bedankte sich das BRK auch herzlich am Ende der Pressemitteilung.

Hospizmobil auf Reise: „Games.com“-Besuch in Köln, Wiedersehen mit der Familie in Niedersachsen

Auf der Spielemesse in Köln wurde Daniel anschließend herumgeführt. „Der Rotkreuz-Einsatzleiter des dortigen Sanitätsdienstes führte die Gäste aus Bayern über die Messe, wobei sich sein Team rührend um Daniel kümmerte, während Simone und Marcel an der Rettungswache zum Frühstück eingeladen waren“, schreibt das BRK zum gelungenen Messe-Besuch.

Am nächsten Tag ging es dann weiter an die Nordsee. Bei einer Watt-Wanderung sammelten Daniel und seine Mutter Muscheln und genossen ein Fischbrötchen. Dann stand das Wiedersehen mit der Familie an – und das wurde laut BRK ein „äußerst emotionaler und herzlicher Empfang“ und „für Daniel ein ganz besonderer und auch für die beiden Rotkreuzler sehr bewegender Moment“. Es folgte eine eintägige Familienzeit, ehe es wieder – mit Zwischenstopp in Würzburg – zurück nach Bad Reichenhall ging. Wo alle wohlbehalten und überglücklich ankamen.

Marcel Kutz vom Hospizmobil-Team lobte abschließend auch noch das Nationenfest in Freilassing. Denn durch den Reinerlös vom kulinarischen Nationenfest in Freilassing wurde dieser „Herzenswunsch mit 1000 Euro“ unterstützt. (fhz)

