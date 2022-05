Affenpocken in Bayern: Erster Fall zweifelsfrei nachgewiesen – Die wichtigsten Infos

Von: Felix Herz

Affenpockenvirus: Erster Fall in Deutschland © picture alliance/dpa/Russell Regner/CDC/AP | Cynthia S. Goldsmith

Der erste Fall einer Infektion mit dem Affenpockenvirus in Deutschland wurde am heutigen Freitag offiziell nachgewiesen. Der Patient wird in München behandelt.

Am Freitag, 20. Mai, wurde der erste offizielle Fall einer Ansteckung mit dem Affenpockenvirus in Deutschland gemeldet.

Der Patient wird derzeit in einer Klinik in München isoliert behandelt.

Zu den Symptomen zählen Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge.

München – Nun gibt es also auch den ersten Fall in Deutschland: Nachdem bereits mehrere Ansteckungen mit dem Affenpockenvirus in verschiedenen europäischen Ländern wie Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien nachgewiesen worden waren, ist nun auch hierzulande ein infizierter Patient in Behandlung. Der 26-Jährige befindet sich in einer Münchner Klinik in Schwabing und wird dort isoliert versorgt.

Virusname: Affenpocken Erster Fund: 1958 in einem Labor in Dänemark Übertragung: Tier zu Mensch, Mensch zu Mensch Gängige Symptome: Fieber, Kopf-, Rücken- und Muskelschmerzen, Ausschlag

Affenpocken in Bayern nachgewiesen: die aktuelle Situation

Der 26-jährige Patient wird in einer Münchner Klinik im Stadtteil Schwabing behandelt. Der Mann befindet sich in Isolation und hat milde Symptome, berichtet der BR. Laut Clemens Wendtner, Chefarzt der Schwabinger Infektiologie, hat er leichte Schluckstörungen und erhöhte Temperatur.

Das Gesundheitsreferat der Stadt München ermittelt derzeit weitere Kontakte des Infizierten. Diese werden über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert, erklärt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Außerdem werden die Gesundheitsämter Bayerns informiert. Eine Sequenzierung des nachgewiesenen Virus soll bis Mitte nächster Woche zeigen, ob es sich um die ungefährlichere Variante aus Westafrika oder die ernstere aus dem kongo handelt.

Affenpockenvirus: Übertragung und Ausblick

Die Affenpocken, die so heißen, weil sie bei ihrer Entdeckung bei einem Affen nachgewiesen worden waren, können sich von Tier zu Mensch (Zoonosen) und von Mensch zu Mensch übertragen. Die Übertragung geschieht laut Tagesschau über große Tröpfchen in der Luft. Außerdem sind die Pusteln, die bei den Hautausschlägen auftreten, infektiös. Wer damit in Kontakt kommt, kann sich anstecken.

Experten schätzen die derzeitige Lage mit dem Affenpockenvirus als nicht gefährlich ein. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass der Ausbruch eingegrenzt werden könne, heißt es beim BR. Panik müsse man keine haben, die meisten Verläufe einer Ansteckung sind mild. (fhz)

