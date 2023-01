Oberschenkelbruch durch Schussverletzung: Jawid (11) aus Afghanistan in Nürnberg operiert

Kontakt über Hilfsorganisation

Eine Schuss hatte Jawid (11) den Oberschenkelknochen zertrümmert. Das Kind aus Afghanistan wurde nun in Nürnberg erfolgreich mit einem innovativen Verfahren operiert.

Nürnberg – Ein elfjähriger Junge aus Afghanistan hat eine weite Reise hinter sich gebracht, um wieder ein normales und schmerzfreies Leben führen zu können. Nach einer Schussverletzung in seinem Heimatland wurde Jawid am Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg operiert. Die Kosten für die Operation und der Klinikaufenthalt wurden vollständig von Martha-Maria übernommen, wie aus einer Pressemitteilung der Klinik vom 5. Januar hervorgeht.

Junge aus Afghanistan in Nürnberg operiert – Komplizierte Schussverletzung

„Jawid hatte einen komplizierten Oberschenkelbruch. Soweit wir wissen, war der Knochen durch eine Schussverletzung komplett zertrümmert. Zusätzlich war im Knochen jede Menge Eiter, er kam mit einer offenen Wunde zu uns“, wird Professor Dr. Hans-Dieter Carl, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie bei Martha-Maria, zitiert. Er hatte den Jungen operiert.

Die Verletzung sei zwar zunächst in Afghanistan versorgt worden, für eine Heilung habe das aber nicht ausgereicht. „Jawid hatte starke Schmerzen beim Laufen, außerdem konnte er das Bein nicht voll belasten,“ berichtet der Chefarzt.

Innovatives Verfahren bei OP angewendet – Junger Afghane bald wieder bei seiner Familie

Kurz vor Silvester fand dann die erfolgreiche Operation in Nürnberg statt. „Wir haben Jawid 90 Minuten lang operiert. Dabei haben wir ein neues innovatives Verfahren angewendet mit einer Art Knochersatzmaterial, um den Bruch zu reparieren – auch die Infektion sollte nun raus sein, “ so Carl. Wenn alles nach Plan verlaufe, könne der Junge bald wieder zu seiner Familie nach Afghanistan zurückreisen.

Afghanischer Junge (11) in Nürnberg operiert - Kontakt durch Hilfsorganisation

Den Kontakt zu Jawid hatte die Hilfsorganisation „Friedensdorf International“ hergestellt, mit der das Krankenhaus Martha-Maria im regelmäßigen Austausch ist. Der Junge ist seit 2012 einer von sechs Patienten, die unentgeltlich bei Martha-Maria in Nürnberg operiert wurden.

Auch Krankenhaus-Geschäftsführer Harald Niebler freut sich auch über den Behandlungserfolg: „Unsere Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie genießt einen hervorragenden Ruf und hilft vielen Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Diagnosen. Es ist schön zu wissen, dass wir dem kleinen Jawid mit dieser Operation ein solch langlebiges Geschenk machen konnten!“ (kam)

