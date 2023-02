Aiwanger garniert Abitur-Forderung für Bayern mit polarisierendem Foto: „Tut beim Zuschauen weh“

Von: Katarina Amtmann

Hubert Aiwanger hat eine Forderung für das bayerische Abitur geäußert - es gibt Lob und Kritik (Archivbild). © IMAGO / Sven Simon

Sollten Abitur nur diejenigen bekommen, die mit einem Hammer einen Nagel in ein Stück Holz schlagen können? Das fordert Söder-Vize Hubert Aiwanger.

München - Hubert Aiwanger polarisiert regelmäßig auf Twitter. Der Chef der Freien Wähler hat kein Problem, auf dem Portal klar seine Meinung zu äußern und dort mit den Menschen heftig zu diskutieren. Sein neuester Post, besser gesagt eines der Fotos, löst allerdings bei Einigen Kopfschütteln aus - und sorgt für Häme.

Aiwanger-Forderung: Abitur nur, wer Nagel in Holz schlagen kann - Tag des Handwerks

Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und Stellvertreter von Markus Söder als Ministerpräsident, postete eine Foto-Serie anlässlich des Tag des Handwerks. Dazu forderte er: „Niemand soll in Bayern das Abitur bekommen, wenn er nicht einen Nagel in ein Stück Holz schlagen kann.“

Aiwanger sorgt mit Hammer-Tweet für Aufsehen: „Tut ja alleine beim Zuschauen weh“

Was bei dem ersten Foto aber auffällt: Aiwanger hält den Hammer in der Hand und scheint den Nagel mit der spitzen Seite schlagen zu wollen. Dafür kassiert der Söder-Vize viel Häme auf Twitter: „Sollte auch für Minister gelten! Das tut ja alleine beim Zuschauen weh“, kommentiert ein Linken-Politiker zu einer Nahaufname des Hammers. „Na ja, so wird das wohl nix. Erstmal den Hammer drehen“, fordert eine weitere Person. „Niemand sollte in Bayern Wirtschaftsminister werden, der einen Hammer falsch herum hält“, ist ebenfalls zu lesen.

Kritik an Aiwanger-Tweet stößt auf Widerspruch - „Wirklich mal eine gute Idee“

Einige können die Kritik dagegen nicht verstehen, immerhin könne man auch mit der Finne einen Nagel schlagen. Laut Wikipedia sei es damit möglich, Nagelköpfe zu treffen, die zwischen den Fingern gehalten werden, ohne aber die Finger zu verletzen. Und ein Video der Aktion von Aiwanger zeigt: Er trifft den Nagel mit beiden Seiten.

Die Forderung Aiwangers, Handwerk in der Schule zu lernen, kommt bei einigen Menschen ebenfalls gut an: „Du bist zwar ein ziemlich schräger Vogel, aber das ist wirklich mal eine gute Idee. Handwerkliches sollte ohnehin fester Bestandteil des Unterrichts sein/werden. Nicht alle werden Handwerker:innen, aber etwas privat selbst zu können, ist immer ein enormer Vorteil.“ (kam)

Normalerweise polarisiert Söder-Vize Hubert Aiwanger mit seinen Tweets. Zuletzt erhielt der Politiker aber überraschend viel Zuspruch.

