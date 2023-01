Nach „Aktenzeichen XY“: Einige Hinweise im Fall des Nürnberger Todesschützen - aber kein Durchbruch

Von: Katarina Amtmann

Noch immer wird ein Mann gesucht, der im Oktober in Nürnberg auf zwei Menschen geschossen haben soll. Der Fall war nun Teil der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst.“

Nürnberg/Mainz - Am Mittwoch, 18. Januar, war ein Fall aus Nürnberg Teil der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Seit Monaten wird nach tödlichen Schüssen in der Frankenmetropole nach dem Verdächtigen gefahndet. Ein erneuter Aufruf an die Bevölkerung hat aber keinen Durchbruch gebracht.

„Aktenzeichen XY“ berichtet über Fall aus Nürnberg - „Einige wenige Hinweise“

Am Mittwoch hatte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ um Moderator Rudi Cerne über den Fall berichtet. Die Fahnder hatten außerdem ein neues Foto des mutmaßlichen Todesschützen veröffentlicht und eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. „Es sind einige wenige Hinweise eingegangen. Zwei Hinweisen wird jetzt nachgegangen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Tag nach der Fernsehsendung. Eine heiße Spur sei aber nicht darunter.

Der 28-Jährige soll im Oktober letzten Jahres vor einem Restaurant in der Nürnberger Südstadt auf zwei andere Männer geschossen haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, dort war einer der beiden gestorben. Der Verdächtige befindet sich seitdem auf der Flucht. Die Polizei sucht mit einem Haftbefehl nach dem Mann.

Mit Foto und Personenbeschreibung sucht die Polizei Mittelfranken nach einem Verdächtigen in Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa/ Polizeipräsidium Mittelfranken

Tödliche Schüsse in Nürnberg: Belohnung ausgelobt

Belohnungen für Hinweise zu Verbrechen lobt in Bayern das Landeskriminalamt aus. Das kommt nach Angaben der Ermittler etwa 10 bis 20 Mal im Jahr im Freistaat vor. Die Summe von 10.000 Euro sei bei einem Tötungsdelikt wie dem in Nürnberg üblich, teilte ein Sprecher mit. Dabei sei eine Spanne von 5000 bis 10.000 Euro vorgesehen.

Zu höheren Summe könne es kommen, wenn von privater Seite Geld dazukomme. Die bislang höchste Belohnung habe es 1985 im Fall des ermordeten MTU-Vorstandsvorsitzenden Ernst Zimmermann gegeben: zuerst 50.000 Mark, später dann eine Million Mark. (kam/dpa)

