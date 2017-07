Neue Zahlen zu Radio-Hörern: Ein bayerischer Sender boomt weiter

Zweimal im Jahr wird die Media-Analyse für den Rundfunk vorgestellt - am Dienstag war es wieder so weit. Zwei Sender konnten sich über weiter steigende Zahlen freuen.

Frankfurt/München - Nach der am Dienstag vorgestellten Media-Analyse hört im Freistaat an Werktagen im Schnitt gut eine Million Menschen Bayern 1. Das sind 119.000 mehr als bei der jüngsten Erhebung im März. Auf Platz 2 liegt Antenne Bayern: Deutschlands meistgehörter privater Einzelsender gewann in Bayern 49.000 Hörer und kommt auf 919.000.

Allerdings: Vor einigen Tagen ergab die Funkanalyse der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für 2017 noch ein anderes Bild. Demnach liegt Antenne Bayern als reichweitenstärkster Radiosender in Bayern vorn.

Radio erreicht einer Mitteilung zu der neuesten Analyse zufolge knapp 55 Millionen Hörer pro Tag. 78 Prozent der Deutschen hört demnach täglich Radio - und das über mehrere Stunden. Außerdem erreiche das Medium täglich mehr Menschen als das meistgesehene Spiel der Fußball-EM 2016 (Deutschland - Frankreich). Dabei nimmt die Zahl derer, die Radio über das Internet hört, kontinuierlich zu.

Blickt man auf die bayerische Radiowelt, zeigen sich folgende Details: Die im sogenannten Bayern Funkpaket zusammengeschlossenen Lokalradios sanken erneut in der Gunst der Hörer. Ihre Zahl ging um 20.000 auf 753.000 zurück. Das dickste Plus unter den bayerischen Sendern konnte Klassik Radio Gebiet Bayern einfahren. Das größte Minus musste ENERGY CITY KOMBI BAYERN verkraften.

Insgesamt ist das Interesse am Hörfunk leicht rückläufig. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) nutzen unter der Woche 78,3 Prozent (März: 78,8 Prozent) der Menschen in Deutschland das Radio. In Bayern liegt der Anteil bei 81,0 Prozent.

Die agma ermittelt zweimal im Jahr die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg mehr als 67.000 Menschen ab 14 Jahren in Telefoninterviews nach ihren Lieblingssendern befragt. Das Mindestalter wurde bei dieser Erhebung erstmals auf von 10 auf 14 Jahre erhöht. Auf die Erhebung unter Kindern wird in Zukunft verzichtet. Von den Ergebnissen hängen die Preise für Werbespots ab. In der agma arbeiten 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen.

Sender Gesamthörer Hörer vorherige Media-Analyse Hörer 14 bis 49 Jahre Hörer 14 bis 49 Jahre vorherige Media-Analyse Antenne Bayern 1.044 979 619 634 Rock Antenne 129 129 95 99 Bayern 1 1.106 978 314 217 Bayern 2 148 162 48 49 Bayern 3 727 727 422 464 BR-Klassik 107 81 20 9 B5 aktuell 157 183 69 81 Radio Galaxy 44 53 33 43 Klassik Radio Gebiet Bayern 54 35 12 10 egoFM 26 25 22 21 95.5 Charivari (München) 44 39 32 31 ENERGY München 33 41 27 35 GONG 96,3 (München) 76 52 52 41 Radio Arabella 77 66 37 26

(Angaben in Tausend) Gesamt-Hörer = durchschnittliche Stunde mit Werbung Tagesreichweite, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren (Mo-Fr)

dpa

