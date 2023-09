Alarm in ganz Bayern: Sirenen, Handys, Radio und Telefone dröhnen

Von: Klaus-Maria Mehr

Der bundesweite Warntag startet auch in Bayern am Donnerstag, 14. September 2023, um 11 Uhr. Dann soll – sofern alles glattgeht – so ziemlich alles auslösen, was läuten kann.

München – Um Punkt 11 Uhr startet der bundesweite Warntag. Auch in Bayern werden dann sämtliche Mobiltelefone schrill auslösen, sämtliche Sirenen losheulen und im Radio wird die Sendung zugunsten einer aktuellen Durchsage unterbrochen.

Handy-Alarm in Bayern – auch ohne Warnapp

Die meisten Bayern werden wohl durch ihr eigenes Handy überrascht werden. Natürlich pushen die bekannten Warnapps Katwarn und Nina. Aber auch wer keine dieser Apps installiert hat und über ein Mobiltelefon neuerer Bauart verfügt, das sich nicht im Flugmodus befindet, sollte eine Nachricht erhalten, verbunden mit einem unangenehmen, schrillen Alarm des eigenen Handys.

Alarm! In Bayern heulen um 11 Uhr am Donnerstag Handys und Sirenen. © Rolf Vennenbernd/Patrick Pleul/dpa

Der Text lautet in etwa: „Notfallalarm – PROBEWARNUNG, BUNDESWEITER WARNTAG – Es besteht keine Gefahr.“ Dahinter steckt eine neuere Technik, die im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal eingerichtet wurde. Wären dort die Menschen rechtzeitig per Handy gewarnt worden, man hätte wohl viele Leben retten können. Deshalb hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) das System „Cell Broadcast“ eingeführt.

Cell Broadcast erreicht mehr als jedes zweite Handy in Bayern

Cell Broadcast ist theoretisch in der Lage, alle Handys ab einem gewissen Baujahr zu erreichen, ohne dass der Nutzer dafür vorab irgendetwas einstellen muss. Laut BBK wurden beim letzten Warntag am 8. Dezember 2022 rund 53 Prozent der Handys in Deutschland erreicht.

Alarm am Warntag in Bayern: Sirenen lösen aus, Informationen an Bahnhöfen und im Radio

Aber nicht nur das eigene Handy, auch Radio und sämtliche öffentliche Screens sollen die Warnung übertragen. Vor allem in Bahnhöfen, aber auch in den Zügen sollen die Bildschirme um 11 Uhr umschalten und die Testwarnung ausspielen. Zusätzlich lösen freilich sämtliche Städte, Kreise und Gemeinden ihre lokalen Warnmöglichkeiten aus. Vor allem Sirenen werden also um 11 Uhr in ganz Bayern zu hören sein.

Wie lange dauert der Alarm am Warntag in Bayern?

Das Spektakel dauert etwa 45 Minuten. Dann will das BBK eine Entwarnung über dieselben Kanäle schicken, über die bereits der bundesweite Großalarm ausgelöst wurde.

Warum braucht es einen Warntag in Bayern?

Das bayerische Innenministerium erklärt hierzu: „Durch einen Probealarm werden die Abläufe und die technische Funktionsfähigkeit der verschiedenen Warnmittel und -systeme geprüft, welche die Menschen in Deutschland vor Gefahren warnen. Zudem soll der Warntag die Bevölkerung mit dem Thema Warnung vertraut machen.“ Spannend wird freilich vor allem sein, wie viele Menschen in Bayern durch den Testalarm erreicht worden sind.

Übrigens: Sie können die Behörden bei ihrer Analyse unterstützen und auf warntag-umfrage.de Ihre Erfahrungen weitergeben. Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie zudem direkt beim BBK.