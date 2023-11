Alarmstufe Rot: Dauerregen in Bayern für gleich mehrere Tage – „Schließen Sie Fenster und Türen“

Von: Katarina Amtmann

Ab Sonntag gilt in Teilen Bayern eine amtliche Unwetterwarnung vor Dauerregen. Hochwasser, Überflutungen und Erdrutsche sind in der Folge möglich.

München - Bereits am Samstag, 11. November, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für weite Teile Bayerns. Fast im ganzen Freistaat drohten Windböen, im Süden und Osten kamen Warnungen vor schweren Sturmböen hinzu. Der Sonntag scheint nun noch ungemütlicher zu werden.

Alarmstufe Rot in Bayern: Amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen

Im Süden Bayerns gilt ab Sonntagmittag nämlich Alarmstufe Rot. Betroffen sind die Kreise Lindau am Bodensee, Oberallgäu, Ostallgäu sowie die Stadt Kempten. Dort liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen vor. „Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 80 l/m² und 100 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen über 140 l/m² erreicht“, heißt es beim DWD. Die Warnung gilt ab Sonntag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr.

Der DWD weist auch auf mögliche Gefahren hin: „Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich. Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen!“

In Bayern droht Dauerregen. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Dauerregen in Bayern: Wetter-Warnungen für den Freistaat

Für weitere Regionen gilt Alarmstufe Orange. Dort liegt im gleichen Zeitraum eine amtliche Warnung vor Dauerregen vor. Betroffen sind die Stadt München, aber auch die Landkreise südlich der Landeshauptstadt (zum Beispiel Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach). In vielen Teilen Bayerns galt noch bis 8 Uhr am Sonntagmorgen eine Warnung vor Glätte und Frost. Der Norden des Freistaats war am Morgen frei von Warnungen. (kam)

Auf 900 Meter Höhe verwandelte sich am Samstag der Regen in Oberfranken in Schneeflocken – und färbte die Landschaft in zauberhaftes Weiß.

