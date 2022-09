Medizinischer Notfall: Linienflugzeug muss in Nürnberg notlanden – Details unklar

Von: Felix Herz

Wegen eines medizinischen Notfalls musste der Flieger einer bulgarischen Fluggesellschaft in Nürnberg notlanden. © NEWS5 / Grundmann

Ein medizinischer Notfall in der Luft zwang einen Flieger am Abend, in Nürnberg notzulanden. Weitere Details sind bisher unklar.

Nürnberg – Nächtliche Aufregung am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg: Am Sonntagabend, 11. September, landete dort ein Flugzeug. Es war keine planmäßige Landung – die Maschine ging wegen eines medizinischen Notfalls runter. Hintergründe zu dem Vorfall sind bisher unklar.

Airport Nürnberg: Flugzeug muss wegen medizinischem Notfall landen

Wie news5.de berichtet, kam es am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr zu einer außerplanmäßigen Landung am Airport Nürnberg. Ein medizinischer Notfall zwang die Maschine einer bulgarischen Fluglinie, den Nürnberger Flughafen anzusteuern.

Auf Nachfrage von news5.de bestätigte das Polizeipräsidium Mittelfranken, dass der Grund für die Notlandung ein medizinischer Notfall an Bord gewesen sei. Ob die betroffene Person anschließend in ein Krankenhaus in Nürnberg gebracht wurde, konnte die Polizei nicht sagen. Auch weitere Hintergründe zu dem Vorfall sind derzeit unklar.

Notlandung in Nürnberg: Medizinischer Notfall in der Luft

Das Flugzeug der bulgarischen Fluggesellschaft kam aus Pristina im Kosovo und sollte eigentlich in Münster landen. Doch in der Luft war es scheinbar zu einem derart dringenden Notfall gekommen, dass die Maschine am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg landete. Anhand von Fotos ist zu erkennen, dass sie dort direkt von Rettungskräften in Empfang genommen worden war. (fhz)

