Potential für Alkohol- und Drogenabhängigkeit: Eine Berufsgruppe ist in Bayern besonders gefährdet

Von: Leyla Yildiz

Wer hat das Potential am ehesten in Abhängigkeit zu geraten? Eine Statistik zeigt, dass besonders eine Berufsgruppe in Bayern gefährdet ist.

München - Ein Bier zum Abendessen oder eine Zigarette zum Tagesabschluss: Das gilt in Maßen noch als Genussmittel. Doch bei regelmäßigem und massivem Konsum haben diese in der Gesellschaft anerkannten Genussmittel das Potential, zu einem Suchtstoff zu werden. Laut dem Bundesgesundheitsministerium sind zum Beispiel zwölf Millionen Menschen Raucher, 1,6 Millionen alkoholabhängig und Schätzungen zufolge 2,3 Millionen Menschen medikamentenabhängig. Rund 600.000 Menschen gelten als drogenabhängig.

Alkohol und Zigaretten sind die beiden Suchtmittel, die die meisten Abhängigkeiten bei Menschen hervorrufen. © Blickwinkel/Imago

Vor allem eine Berufsgruppe ist besonders gefährdet, in eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit zu geraten. Dem Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) zufolge besteht in Deutschland die höchste Gefahr für Beschäftigte in der Gastronomie und in Beherbungsbetrieben mit 173 Fällen pro 10.000 Einwohnern.

Suchterkrankungen: Höchste Gefahr besteht für eine Berufsgruppe in Bayern

In Bayern ergibt sicher allerdings ein etwas anderes Bild. Dort ist die Bergbau-, Energie- und Wasserversorgungs-, Entsorgung- sowie Baugewerbebranche am meisten gefährdet. Hier sind es 171 Fälle auf 10.000 Einwohner. Danach erst folgt das Gastgewerbe mit 151 Fällen. Am geringsten suchtgefährdet sind Beschäftigte im Bereich Erziehung und Unterricht. Die Statistik zeigt hier einen Wert von 69 Fällen.

Oft geht eine Abhängigkeit mit anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen einher. Die Betroffenen nutzen das Suchtmittel beispielsweise als Selbstmedikation gegen das psychische Leiden. Weitere Faktoren sind außerdem die Biologie des Menschen mit Abhängigkeit, mögliche Psychotraumata und die soziale Lage. „Sucht ist keine Willens- oder Charakterschwäche, sondern eine chronische Krankheit, die jede und jeden treffen kann“, sagt Prof. Dr. med. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer. (ly)

