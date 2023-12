Alkoholisiert und nicht angeschnallt: 33-Jähriger kracht mit voller Wucht gegen Hauswand

Von: Felix Herz

Nach einer Weihnachtsfeier krachte ein 33-jähriger Autofahrer in Bayern mit seinem Wagen gegen eine Hauswand. Er wurde lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Merzbach

In Bayern hat sich ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Mann war auf dem Heimweg nach einer Weihnachtsfeier gegen eine Hauswand gekracht.

Schlüsselfeld – Dramatische Nachrichten aus dem Landkreis Bamberg: Am Samstagabend, 9. Dezember, hat sich im Schlüsselfelder Ortsteil Rambach ein schwerer Unfall ereignet. Darüber berichtet die News-Agentur News5. Der 33-jährige Fahrer eines Mitsubishi wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Schwerer Unfall in Bayern: Mitsubishi-Fahrer kommt von Straße ab und kracht gegen Hauswand

Dem Bericht zufolge war der Mann auf dem Heimweg einer Weihnachtsfeier in Aschbach. Von Geiselwind in Richtung Schlüsselfeld kommend, kam er in den späten Abendstunden in der Ortsdurchfahrt von Rambach in einer Linkskurve von der Straße ab. Ursache dafür war vermutlich zu hohe Geschwindigkeit. Anschließend prallte er mit großer Wucht, so der Bericht, gegen eine Hauswand.

Der 33-Jährige war nicht angeschnallt, wodurch er bei dem starken Aufprall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe krachte und diese sogar durchbrach, schreibt News5. Die Feuerwehr musste den Fahrer anschließend mit technischem Gerät aus dem schwer demolierten Mitsubishi befreien. Sofort wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Hinweise auf Alkoholkonsum – Staatsanwaltschaft fordert Sachverständigen an

Schon bei der Unfallaufnahme vor Ort lagen dem Bericht zufolge Hinweise vor, die auf einen Alkoholkonsum des verunfallten Autofahrers hinwiesen. Daher wurden nun weitere Maßnahmen der Polizei angeordnet. Um den genauen Unfallhergang zu klären, forderte die zuständige Staatsanwaltschaft zusätzlich einen Sachverständigen. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. (fhz)

