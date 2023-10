Alle Infos zum Sido-Konzert in Nürnberg: Rapstar spielt vor ausverkauftem Haus

Von: Katarina Amtmann

„Mein Block“, „Astronaut“, „Fuffies im Club“ oder „Schlechtes Vorbild“. Mit zahlreichen Hits im Gepäck kommt Rapstar Sido im Rahmen seiner Tour nach Nürnberg.

Nürnberg - Am Freitag, 25. Oktober, ist es soweit: Sido gibt sich die Ehre und spielt im Rahmen seiner „SIDO: PAUL - LIVE MIT DIR 2023“-Tour in Nürnberg.

Sido-Konzert in der Arena Nürnberger Versicherung

Auch nach über 20 Jahren ist der Rapper aus Berlin noch gut im Geschäft. Fans können sich auf Hits wie „Astronaut“, „Schlechtes Vorbild“ oder „Mein Block“ freuen. Startzeit für das Konzert in der Arena Nürnberger Versicherung ist 20 Uhr.

Sido bei einem Auftritt im Sommer 2023. Im Herbst tourt er durch Europa und kommt auch nach Nürnberg. © IMAGO / Die Videomanufaktur

Sido-Konzert in Nürnberg Wann? 25. Oktober, 20 Uhr Wo? Arena Nürnberger Versicherung Was? „SIDO: PAUL - LIVE MIT DIR 2023“-Tour Gibt es noch Tickets? Das Konzert ist ausverkauft

Anfahrt mit dem ÖPNV und Parken: So kommen Sie zum Sido-Konzert in Nürnberg

Mit der S2 zur Arena gelangt man am einfachsten zum Konzert. Als Ausstieg wird die Haltestelle Frankenstadion empfohlen. „Weitere Möglichkeiten bestehen mit der Buslinie 44 zur Haltestelle Hans-Kalb-Straße, der Buslinie 55 bis zur Haltestelle Frankenstadion, der Straßenbahn-Linie 6 oder 9, den Buslinien 36 oder 65 bis zur Haltestelle Dutzendteich bzw. Doku-Zentrum oder der U-Bahn U1/U11 mit der Haltestelle Bauernfeindstraße“, heißt es auf der Website der Arena Nürnberger Versicherung. Auch über Parkmöglichkeiten wird auf der Homepage mithilfe einer Skizze informiert.

Sido kommt nach Nürnberg - Auch München-Auftritt steht kurz bevor

Nach dem Konzert in Nürnberg stehen für Sido im Rahmen seiner Tour noch zahlreiche weitere Auftritte an, unter anderem im Zenith in München am 31. Oktober. Der 42-Jährige tritt auch vor seinen Fans in Österreich und Luxemburg auf. Im Dezember folgen dann mehrere Weihnachtsshows in Berlin. (kam)

