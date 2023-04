Schaden „in erheblichem Ausmaß“: Autofahrer kracht in mehrere Mercedes vor Autohaus

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann krachte in geparkte Mercedes vor einem Autohaus. © vifogra / Haubner

Ein Autofahrer krachte in Franken in mehrere geparkte Autos. Dabei soll es sich um Mercedes handeln, die vor einem Autohaus standen. Der Schaden ist hoch.

Roth - In der Nacht auf Ostersonntag, 9. April, hat sich in Allersberg (Landkreis Roth) ein heftiger Unfall ereignet. Das teilte die Polizei Hilpoltstein in einer Pressemitteilung mit.

Schaden „in erheblichem Ausmaß“: Mann kracht in geparkte Pkw vor Autohaus

Demnach geschah der Unfall in der Rother Straße, ein Sachschaden „in erheblichem Ausmaß“ war die Folge. Wie die Polizei mitteilte, war ein 48-Jähriger gegen 2.15 Uhr auf der Rother Straße stadteinwärts unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen drei parkende PKW.“ Laut Vifogra handelte sich bei den beschädigten Autos um Mercedes, die vor einem Autohaus geparkt waren.

Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden. © vifogra / Haubner

Fahrer (48) nach Unfall in Allersberg unverletzt - Hoher Sachschaden

Der 48-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch alarmierte Einsatzkräfte aus dem Wagen befreit. Der Mann blieb trotzdem unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Erst vor Kurzem hat es in Mittelfranken einen spektakulären Unfall gegeben. Ein Alfa Romeo riss dabei einen Laternenmast um, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Vorgarten. (kam)

