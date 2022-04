In den Alpen ausgerutscht: Bergsteiger überlebt 80-Meter-Absturz

Von: Katarina Amtmann

Die Rettungskräfte beim Einsatz am Ostersonntag. © BRK BGL

Ein Bergsteiger aus Mittelfranken ist in den Berchtesgadener Alpen abgestürzt. Laut BRK hatte er „Glück im Unglück“ bei seinem tiefen Sturz.

Ramsau – Ein Bergsteiger (38) aus Mittelfranken hat am Ostersonntag einen Absturz über 80 Höhenmeter durch eine felsdurchsetzte Schneerinne am Hochkalter mittelschwer verletzt überlebt. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Berchtesgadener Alpen: Mittelfranke rutscht aus und stürzt 80 Meter ab

Demnach war der 38-Jährige im Aufstieg zwischen dem Rotpalfen und dem Schönen Fleck ausgerutscht. Er stürzte rund 120 Meter weit in Richtung Schöner Fleck ab, „wobei er Glück im Unglück hatte und in 2130 Metern Höhe an einem großen Block hängen blieb“, so das BRK.

Mittelfranke verunglückt in den Alpen - 38-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Kurz nach 9.30 Uhr war der Notruf des Verunglückten eingegangen. Die Leitstelle Traunstein schickte daraufhin die Bergwacht Ramsau und den Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ los. Weiter heißt es: „Die Besatzung nahm in der Ramsau einen Bergretter auf und setzte sie mit der Winde an der Unfallstelle ab. Bedingt durch das steile, vereiste und mit einer dünnen Schneeschicht bedeckte Absturz-Gelände mussten die Einsatzkräfte nach kurzer Untersuchung auf eine weitere Versorgung am Berg verzichten.“

Sie nahmen den in einem Rettungssitz gesicherten Bergsteiger mit der Winde auf und flogen ihn zum Tallandeplatz. Dort übernahm die Besatzung eines Rettungswagens. Der Mann kam in ein Krankenhaus. (kam)

