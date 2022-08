Biker (30) kracht in Kleintransporter: Fahrzeuge fangen Feuer - Mann stirbt im Krankenhaus

Von: Katarina Amtmann

Ein Motorradfahrer starb in Bayern bei einem Unfall. (Symbolbild) © IMAGO / Andreas Haas

Ersthelfer zogen einen Motorradfahrer nach einem Unfall unter dem Pkw hervor. Der 30-Jährige starb jedoch im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Alzenau - in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) hat sich am Donnerstag, 25.. August, ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer starb, wie die Polizei mitteilt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge fingen Feuer und brannten zum Teil aus.

Alzenau: Motorradfahrer kracht in Kleintransporter

Bisherige Erkenntnisse der Polizei lassen darauf schließen, dass der Fahrer eines Kleintransporters kurz nach 18 Uhr von einem Feldweg gegenüber der Herrenmühle auf die Staatsstraße 2305 in Richtung Mömbris einbiegen wollte. Aus ungeklärter Ursache übersah er den in Richtung Alzenau fahrenden Motorradfahrer.

Der Biker (30) hatte offenbar keine Chance mehr, dem Hyundai auszuweichen, so die Polizei. Das Motorrad kollidierte frontal mit dem Auto. Der 30-Jährige rutschte unter den Pkw und blieb dort schwerverletzt liegen. Die beiden Fahrzeuge fingen bei dem Unfall Feuer und brannten zum Teil komplett aus.

Alzenau (Bayern): Biker rutscht nach Unfall unter Pkw - Wagen fängt Feuer

„Beherzte Ersthelfer zogen den bewusstlosen Kradfahrer unter dem Pkw hervor und begannen sofort mit Erster Hilfe“, so die Polizei. Der Motorradfahrer wurde von einem Notarzt noch an der Unfallstelle versorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später. Der 59-Jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizeiinspektion Alzenau übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die von einem Sachverständigen unterstützt werden. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften und der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, so die Beamten. (kam)

