Auswirkungen für Verbraucher? Heute Warnstreiks im mittelfränkischen Einzel- und Versandhandel

Von: Sabrina Proske

In mittelfränkischen Geschäften sind heute (13.10.23) Warnstreiks geplant. Im Tarifstreit des bayerischen Einzelhandels konnte auch in der siebten Tarifrunde keine Einigung erzielt werden. Nun ruft ver.di einzelne Filialen zum Streik auf.

Nürnberg - Edeka, Metro, Kaufland, H&M oder Ikea: Wer heute im Großraum Nürnberg in diese Geschäfte einkaufen gehen möchte, trifft vielleicht auf geschlossene Türen oder muss an der Kasse länger warten. Der Grund dafür sind die von ver.di ausgerufenen Streiks an dreizehn Standorten. „Seit April kämpfen wir nun schon für ein ordentliches Gehalt. Für viele von uns ist nicht nur heute Freitag der 13te. Das ist jeder Freitag am Monatsende, wenn das Geld wieder nicht reicht und wir nicht wissen, wie der Kühlschrank voll werden soll.“ So Susanne Jensen, Beschäftigte bei H&M und Mitglied der Tarifkommission Einzelhandel Bayern, in der begleitenden Pressemitteilung.

Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach – Diese Standorte sind betroffen

Auf dem Streikplan von ver.di stehen Beschäftigte von Kaufland am Nürnberger Dianaplatz, der Metro in Nürnberg-Eibach und der Marktkauf-Filialen in Mögeldorf und Thon. Außerdem sollen sich die Beschäftigten von H&M in Ansbach, Erlangen, Fürth und an vier Standorten in Nürnberg beteiligen.

Von Erlangen bis Nürnberg: Die Streikzüge in der Übersicht

In Erlangen versammeln sich um 11.00 Uhr Streikende der mittelfränkischen H&M Stores am Eingang Erlangen Arcaden Güterhallenstraße. Von dort aus zieht der Demonstrationszug über die Nürnbergerstraße bis auf Höhe H&M Erlangen Arcaden. In Fürth versammelten sich bereits um 10.00 Streikende von IKEA und ziehen gemeinsam vor den IKEA Eingang. In Nürnberg Thon gibt es eine kurze Versamllung am Parkplatz des Marktkauf Thon. Und in Nürnberrg Mögeldorf versammeln sich die Streikenden beim Personaleingang und ziehen dann vor den Marktkauf.

Am 13.10.2013 finden erneut Warnstreiks im mittelfränkischen Handel statt. Betroffen sind 100 Betriebe im Großraum Nürnberg. © IMAGO

Auswirkungen für die Verbraucher: Lange Schlangen an den Kassen und fehlende Ware

Leere Regale, unordentlich Stores, lange Warteschlangen und starke Beeinträchtigungen bei Beratung und Service. In der Pressemitteilung von ver.di heißt es: „Durch die Streikaktion in den Zentrallägern kommt es zu Versorgungsengpässen.“ Pressesprecher Nils Schmidbauer erklärt auf Nachfrage, welche Auswirkungen der Streik auf die Verbraucher hat: „Höchstwahrscheinlich nicht allzu große. Nach Außen hin möchten die großen Ketten natürlich den Schein waren. Die werden dann ganz kreativ und setzen sogar Führungskräfte an die Kassen.“

Bisher keine Einigung zwischen ver.di und dem Handelsverband

Hintergrund der Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Handelsverband Bayern. Der langwierige und zugleich zähe Tarifstreit geht nun bereits in die achte Runde und es ist noch keine Lösung in Sicht. Thomass Gürlebeck, ver.di-Verhandlungsführer im bayerischen Groß- und Außenhandel erklärt: „Nach dem enttäuschenden Verlauf der letzten Tarifverhandlungen ist Streik die logische Konsequenz. Die Beschäftigten brauchen dringend dauerhafte Entgelterhöhungen, welche die massiven Reallohnverluste ausgleichen“. Deswegen will die Gewerkschaft ver.di ihre Warnstreiks, die seit dem Frühjahr laufen, jetzt fortsetzen.

Ver.di fordert Lohnerhöhung von 330.000 Beschäftigten

Es geht bei den Streiks um die Gehälter von 330.000 Beschäftigten. ver.di strebt an, die Einkommen von Verkäufern, Kassierern und Transportkräften um 2,50 Euro pro Stunde zu erhöhen. Für Geringverdiener möchte die Gewerkschaft ein Mindesteinkommen von 13,50 Euro pro Stunde einführen, das auch für die Rente gilt. Der Vertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.

Wann ein Arbeitsstreik rechtmäßig ist

In Deutschland hat grundsätzlich jeder das Recht zu streiken. Das regelt im Grundgesetz Art. 9 Abs. 3. Ein Streik ist rechtmäßig, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufruft, um tariflich regelbare Ziele zu erreichen. Um an einem Streik teilzunehmen, sind Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet sich bei ihrem Arbeitgeber abzumelden. Außerdem darf niemand von seinem Arbeitgeber gemaßregelt werden, weil er an einem Streik teilnimmt. Gehalt bekommen streikende Arbeitnehmer nicht. Gewerkschaftsmitglieder können allerdings eine Zahlung aus der Streikkasse erhalten, ein sogenanntes Streikgeld.

