Am Mittwoch heulen wieder die Sirenen

Um die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu prüfen, werden am kommenden Mittwoch in vielen Teilen Bayerns wieder die Sirenen heulen.

München - Es ist nur ein Probealarm: In weiten Teilen Bayerns heulen am Mittwoch, 18. Oktober, ab 11 Uhr die Sirenen für eine Minute. Der Test diene dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen, teilte das Innenministerium in München mit.

Im Ernstfall soll der Heulton die Menschen veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Neben dem in die Jahre gekommenen Sirenensignal werden - soweit vorhanden - auch andere Warnmittel wie Warn-Apps auf dem Smartphone getestet.

dpa