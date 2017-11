Am schlimmsten Tag schenkt ihr dieser Gummiball ein Lächeln - Frau will Danke sagen

Tränenüberströmt steht Lena Süß in der Notaufnahme in Agatharied. Ein Mädchen schenkt ihr deshalb seinen Glücksflummi - und damit ein Lächeln. Doch wer war die Unbekannte?

Agatharied - Es gibt diese Momente im Leben, wo man der einsamste Mensch auf der Welt ist. Lena Süß steht in der Notaufnahme in Agatharied. Tränen laufen der sonst so ruhigen und überlegten Frau übers Gesicht. Im Raum nebenan versuchen die Ärzte, das Leben ihres Mannes zu retten. Sie muss draußen warten. Es ist der 21. Oktober nach 19 Uhr. Ein Samstagabend in der Notaufnahme, oft eine stressige Zeit im Kreiskrankenhaus. Immer mehr Menschen kommen. Das Personal ist auf die Wochenendschicht dezimiert und auf Anschlag.

Lena Süß steht mitten im Chaos, grübelt, wartet und verzweifelt immer mehr. Ihr Mann musste zum Röntgen. „Dauert nur zehn Minuten“, sagt die Schwester, „dann sehen Sie sich wieder.“ Die junge Ärztin, die jetzt aus dem Zimmer kommt, erzählt ihr etwas anderes. Nämlich, dass man alles tue, ihr Mann aber wahrscheinlich nicht mehr aufwachen wird.

Lena Süß heißt nicht wirklich so. Ihr Name ist der Redaktion bekannt und wurde geändert. Wegen dieser sehr persönlichen Geschichte will die Witwe aus dem Landkreis unerkannt bleiben. Und es geht ihr auch gar nicht um ihre Geschichte, sondern um diesen kleinen quietschgelben Flummi, der ihr im vielleicht schlimmsten Moment ihres Lebens in die Hand gedrückt wird - und ihr später an diesem Samstag ein kurzes Schmunzeln beschert.

Als Lena Süß mit jedem Moment im Warteraum der Notaufnahme mehr in sich zusammenfällt, kommt eine Frau auf sie zu. Wie sie aussah, weiß Süß nicht mehr genau. Sie hat nicht darauf geachtet. Die Frau drückt ihr einen kleinen neongelben Gummiball in die Hand. Darauf grinsen ihr ein Smiley-Mund und zwei Kulleraugen entgegen. „Meine Tochter will Ihnen das hier schenken. Es ist ihr Glücksflummi. Er hat meiner Tochter immer geholfen. Vielleicht hilft er Ihnen ja auch“, meint sie. Wortlos steckt Süß den Gummiball in ihre Hosentasche. Vielleicht murmelt sie noch ein kurzes Dankeschön, das weiß sie nicht mehr.

An die Tochter erinnert sich Süß noch. Sie sitzt weiter hinten in einem Rollstuhl. Offenbar hat sie sich am Fuß verletzt. Denn der ist hochgelegt und ihr fehlt ein Schuh. Das Alter des Mädchens kann Süß nur schätzen. Vielleicht sieben bis neun Jahre. So in etwa. Das alles passierte so schnell. Und Süß vergisst den Moment gleich wieder, weil ihr Mann stirbt.

Viel später an diesem Tag steht Lena Süß in ihrer leeren Wohnung und will vor dem Schlafengehen ihre Hose aufhängen. Umgedreht auf einem Bügel. Da flutscht was aus der Tasche und springt fröhlich übers Parkett. Boing, boing, boing. Süß weiß gar nicht, was da gerade passiert. Sie verfolgt das Ding, das lustig weiterhüpft. Die Frau, die gerade, ihren Mann verloren hat, hinterher, bis das Ding unter der Heizung verschwindet. Süß muss sich auf den Bauch legen und selber halb darunter kriechen, um es zu greifen. Als sie ihre Hand hervorzieht, grinst sie der quietschgelbe Glücksflummi frech an. Süß kann nicht anders und muss zurückschmunzeln.

Es war nur ein kurzer, heller Moment an einem schrecklichen Tag. Aber er bedeutet Lena Süß soviel, dass sie jetzt, zwei Wochen später, wo sie zum ersten Mal wieder ein paar klare Gedanken fassen kann, auf unsere Redaktion zukommt, um das kleine Mädchen, das ihr dieses Lächeln beschert hat, zu finden und sich zu bedanken. Süß hat es schon im Krankenhaus versucht, aber die dürfen freilich keine Namen herausgeben. Also bleibt ihr nur der öffentliche Aufruf.

Die Mutter des Mädchens, das am 21. Oktober irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr im Wartebereich der Notaufnahme in Agatharied jener Frau ihren Glücksflummi geschenkt hat, möge sich also bei uns melden. Entweder per Mail direkt beim Autor oder ganz einfach via Facebook.

