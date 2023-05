Rosenheim-Cops-Figur feiert unerwartete Rückkehr – und ist kaum wiederzuerkennen

„Die Rolle ist wiedergekehrt“

Derzeit werden die Folgen der 23. Rosenheim-Cops-Staffel gedreht. Mit dabei ist auch eine unerwartete Rückkehrerin, wie Fotos vom Set zeigen.

München - Erinnern Sie sich noch an jede Rosenheim-Cops-Folge, die Sie in den vergangenen Monaten geschaut haben? Vermutlich nicht. Die Episode „Die Neue und der Ex“ (Erstausstrahlung: 17.1.2023) aus der abgelaufenen 22. Staffel dürfte aber doch vielen in Erinnerung geblieben sein. Anton Stadler (Dieter Fischer) und Birte Andresen (Sophie Melbinger) ermitteln im „Luxury Air Resort“, wo der Personal Assistant Eduard Ganghofer ermordet wurde. Stadler musste eintauchen in eine Welt, die ihm fremd ist: die der Influencerinnen und Influencer.

Rosenheim-Cops: Figur der Jana Serana wohl noch vielen Fans in Erinnerung

+ So machten die Rosenheim-Cops-Ermittler Bekanntschaft mit der Figur der Jana Serana (Souhaila Amade) - und auch das Publikum. © Screenshot: ZDF

Kommissar Stadler fragt zu Beginn seiner Folge seine Mitermittlerin: „Also Frau Kollegin, nur noch mal zur Sicherheit: Influencer sind doch Personen, die in den sogenannten sozialen Medien Tipps zu irgendwelchen Sachen geben, oder?“ Die pflichtet bei: „Ganz genau, Herr Stadler. Und Jana Serana ist zum Beispiel Expertin für Beauty und Sport. Ich glaube, sie hat so eine Million Follower.“ Jene Jana Serana steht mit im Zentrum der Rosenheim-Cops-Folge und wird gespielt von Souhaila Amade. Viele Gucker dürften die Figur der Influencerin nicht vergessen haben, die ein Doppelleben führt. Mini-Spoiler-Stichwort: Leberkas!

+ Souhaila Amade spielte schon in einer Folge der 22. Staffel die Influencerin Jana Serana. © Screenshot: ZDF

Die meisten Episodenfiguren bei den Rosenheim-Cops tauchen nur in einer Folge auf (manchmal kommen die Darsteller in anderem Gewand wieder) und dann nie wieder. Doch immer wieder gibt es Ausnahmen. Der Gantinger Bürgermeister Karl Schretzmayer (Jürgen Tonkel) ist einer der Stammgäste, ebenso war es eine Zeit lang Steffen Wolf als Paketbote Hannes Winkler, der dann als Hausmeister fest in die Serie integriert wurde.

Rosenheim-Cops: Souhaila Amade als Influencerin Jana Serana in 23. Staffel erneut dabei

Jetzt ist klar: Auch mit Jana Serana gibt es ein Wiedersehen! Denn sie wird in der 23. Staffel, die ab Herbst ausgestrahlt wird, erneut durch die Rosenheim-Cops wirbeln. Das verriet Darstellerin Amade bei Instagram - wo auch sonst? „Jana ist back mit neuen Haaren @dierosenheimcops“, schrieb die 1996 geborene Schauspielerin zu drei Fotos (die weiteren sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile). Das Drehbuch-Team scheint wohl Gefallen an ihrem ersten Gastspiel gefunden zu haben.

Rosenheim-Cops: Souhaila Amade zeigt Dreh-Fotos mit neuer Haarfarbe

„Die Rolle ist schon wiedergekehrt“, bestätigt Amade gegenüber tz.de. Viel mehr darf sie natürlich nicht verraten. Auf den Instagram-Fotos ist eine durchgestylte Wohnung als Dreh-Kulisse zu sehen. Amade trägt einen weiten, knallbunten Morgenmantel. Der Blickfang schlechthin sind aber ihre Haare. Diese strahlen jetzt in einem Braun-Rot-Ton. Zumindest auf dem ersten der drei Fotos ist sie gegenüber ihrem ersten Rosenheim-Cops-Auftritt kaum wiederzuerkennen. Auch den Fans gefällt der neue Look. „Du bist wunderschön in jeder Rolle“ und „Hoot“, schreiben sie. Da darf man wohl gespannt sein.

Momentan posten immer wieder Eposiden-Stars ihre Impressionen von den Dreharbeiten. Ein weiter verfrachtete unlängst einen Schwung Fotos zu Instagram, die in einer bekannten Ausflugs-Gaststätte in Bayern entstanden. Erkennen Sie den Ort gleich? (lin)

