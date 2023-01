„Umstrukturierung“: Amazon schließt ältesten Standort Europas – in Regensburg

Von: Stefan Aigner

Beim weltgrößten Online-Händler müssen tausende Beschäftigte um ihren Job bangen. Es trifft auch Regensburg. © Moritz Frankenberg/dpa

Der Stellenabbau beim Online-Riesen Amazon trifft nun auch Regensburg. Der traditionsreiche Standort macht dicht.

Regensburg – Einen Stützpunkt zur Eroberung des europäischen Marktes aufbauen – das wollte Amazon-Gründer Jeff Bezos, als er 1998 den ABC Bücherdienst in Regensburg kaufte und in der Junkerstraße Stadtosten den ersten Amazon-Standort auf dem europäischen Kontinent eröffnete.

Amazon Regensburg: Hier startete 1998 die Eroberung des europäischen Marktes

Damals war Amazon noch vergleichsweise klein, ein „Internet-Buchhändler“ mit einem Jahresumsatz von rund 200 Millionen Dollar. 20 Jahre später verzeichnet der Online-Riese allein in Deutschland einen Umsatz von 232 Milliarden. Und das hat einiges mit Regensburg zu tun.

Hier wurden maßgebliche Standards der heutigen Kundenbetreuung von Amazon entwickelt. Andere Standorte in Europa, aber auch Südafrika bauten in der Folge darauf auf. Regensburger Beschäftigte schulten die dortigen Mitarbeiter und Standortleiter.

Von Regensburg aus lief zudem der IT- und sonstige Hardwareversand für Beschäftigte in der Kundenbetreuung in ganz Europa. Doch damit ist es nun vorbei.

Vertrauliche Mitarbeiterversammlung bei Amazon am Mittwoch

Die Nachricht für die Beschäftigten kam am Mittwoch und wurde ihnen gegenüber als „confidential“ eingestuft, als streng vertraulich. In mehreren Videokonferenzen, die zwischen elf und 16 Uhr stattfanden, teilten der Personalchef von Amazon Deutschland und der „Site Lead“ (Standortleiter) den rund 300 Beschäftigten in Regensburg mit, dass es „Umstrukturierungen“ geben werde.

Wie unsere Redaktion aus dem Umfeld des Unternehmens erfuhr, werden 48 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren. Die übrigen rund 250 sollen in die VCC GmbH überführt werden, ein virtuelles Kontaktzentrum, bei dem rund 1.800 Beschäftigte, verteilt über ganz Deutschland, die Kundenbetreuung von zuhause aus übernehmen.

Amazon Regensburg macht dicht: Nur noch ein Kundencenter in Deutschland

Damit wird der älteste und traditionsreichste Amazon-Standort in Europa geschlossen. Die Amazon-Gebäude im Gewerbepark Regensburg – geschätzte Jahrespacht etwa 1,4 Millionen Euro – werden künftig nur noch als Lagerfläche für IT-Equipment dienen.

Was die Kundenbetreuung angeht – die Logistikzentren sind jeweils eigene GmbHs und ein anderes Thema – verbleibt damit lediglich Berlin mit rund 500 Beschäftigten als einziger Amazon-Standort in Deutschland.

Beschäftigte künftig nur noch im Homeoffice

Erst vor kurzem waren die Regensburger Amazon-Beschäftigten nach knapp drei Jahren aus dem pandemiebedingten Homeoffice zurückgekehrt. Und ins Homeoffice geht es für die verbleibenden 250 Beschäftigten nun auch bald wieder zurück.

Doch im Gegensatz zum coronabedingten Homeoffice erhalten sie dann zumindest eine monatliche Pauschale von 60 Euro für Strom, Heizung und Internet – sofern sie ein separates abschließbares Arbeitszimmer nachweisen.

Mit der Überführung in die VCC GmbH fallen der eigene Betriebsrat sowie diverse über die Jahre erkämpfte Privilegien – etwa bei der Schichtplanung – weg.

