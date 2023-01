Offenbar vom Vater erlaubt: 14-Jährige am Steuer – Polizei hält Geländewagen an

Von: Katarina Amtmann

Ein 14-Jährige fuhr in der Oberpfalz einen Geländewagen (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Kremming

Polizisten bemerkten eine Jugendliche hinterm Steuer eines Wagens. Bei der anschließenden Kontrolle saß plötzlich der Vater auf dem Fahrersitz.

Amberg – Eine Jugendliche (14) und ihr Vater haben sich in der Oberpfalz Ärger mit der Polizei eingehandelt. Das Mädchen soll offenbar mit Zustimmung ihres Vaters ein Auto gesteuert haben.

Jugendliche (14) am Steuer – Bei Kontrolle sitzt ihr Vater auf dem Fahrersitz

Einer Streife war die Jugendliche am Steuer des Geländewagens in Amberg aufgefallen, wie die Polizei am Montag, 16. Januar, mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle am Sonntagnachmittag saß dann plötzlich der Vater (50) hinter dem Lenkrad.

14-Jährige steuert Wagen – Polizei ermittelt gegen Vater und Tochter

Die Beobachtungen der Polizeibeamten seien aber eindeutig gewesen, hieß es. Die Polizei leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen Vater und Tochter ein. (kam/dpa)

